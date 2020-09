annonse

For 52 år siden kom det en munk til Tinn i Telemark. En amerikaner som hadde fått tillatelse av sin abbed i USA til å bli eremitt. Natt til tirsdag 29. september sovnet den 88 år gamle cisterciensermunken Robert K. Anderson stille inn i på Hylland munkelyd høyt over Tinnsjøen.

Resett besøkte Hylland sommeren 2019 og fikk innblikk i en unik tradisjon. Cistercienserne er en romersk-katolsk orden av munker og nonner. De oppsto på 1000-tallet for å reformere arven etter Benedikt av Nursia (480-547). Da Vest-romerriket falt sammen, var det i klostrene at Europas lærdom, og kristendom, ble bevart i den mørke middelalderen.

Robert K. Anderson bestemte seg tidlig for å bli prest, gikk i kloster i Colorado hvor lærlingene ikke fikk lov å bruke annet en tegnspråk seg imellom. Han fikk deretter et kall til å bli eremitt (eneboer) og kom til Norge og Tinn i 1968.

Etter ti år alene i et avsidesliggende hus i bygda, kom beskjed fra USA om at han burde etablere et kloster. Livet som eremitt var over. Så han fant et sted, en gammel husmannsplass som ble fraflyttet på 1930-tallet, og etablerte Hylland munkelyd. Den ligger høyt oppe, i østskråningene av Tinnsjøen.

For 26 år siden fikk Robert selskap av estoneren Serafim, og for ti år siden kom tredjemann, Miikael. Også han er fra Estland.

Robert lærte seg godt norsk og snakket ulastelig tinndøldialekt. Han og munkelyden var noe helst spesielt og eksotisk for tinndølene. Livet de tre munkene levde var spartansk og preget av orden. Robert gikk til sengs kl 19 og sto opp til bønn og meditasjon klokken 02. Hver dag, hele året.

Han planla og har lagt til rette for å gravlegges på munkelyden Hylland. Hva som nå skjer videre, lurer mange i bygda på. Det kreves at en munkleyd skal styres av en utdannet prest. Utdannet prest er, så vidt man vet, ingen av de to gjenlevende munkene fra Estland.

– En bauta

Som en tinndøl skriver på Facebook var munken Robert et «eksotisk innslag helt siden han kom (….) uavhengig av tro eller ikke, så var han en fantastisk kunnskapsrik og interessant person å samtale med. Han snakket sju ulike språk og var en sjelden åpen, raus og ærlig religiøs lederskikkelse. Munkeklosteret på Hylland har mistet en stor, men også beskjeden bauta, som vil leve lenge i vår bevissthet etter sin død. R.I.P gode venn»