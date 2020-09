annonse

annonse

Han trenger nesten bare holde seg stående, Joe Biden, så «vinner» han debatten mot Donald Trump. Årsaken er de lave forventningene folk har, inkludert demokratenes egne velgere.

Joe Biden er født 20.november 1942, altså er han snart 78 år. Han vil være 82 år dersom han vinner og klarer å fullføre fire år som president. Ingen andre amerikanske presidenter enn Donald Trump har vært over 70 år ved innsettelsen. Ronald Reagan var med sine 69 år da han ble innsatt i 1980 nest eldst. Reagan var 77 år da han gikk av.

Forskjellen på Biden for bare få år siden og nå, er synlig for de fleste av oss. Dog jeg har møtt mennesker (norske journalister) som insisterer på at han fortsatt virker sprek.

annonse

Biden har alltid vært kjent for å snakke seg bort (gaffes, som de sier i USA). Men det er ikke bare forglemmelser som virker som et problem nå. Han synes noen ganger litt forvirret, men ikke minst å mangle energi. Og hvem kan klandre ham for det? Å ha et så stramt og hektisk program som det innebærer å være presidentkandidat, kunne ta energien fra langt yngre foler enn noen på 77 år.

Å sette fokus på Bidens mentale og fysiske evner har vært Trumps helt klare strategi de siste månedene. Han har flere ganger hintet om det og kaller ham ofte «Sleepy Joe» (søvnige Joe).

Les også: Joe Biden glemmer hvor han er

annonse

Målet for Trump er å så tvil hos velgerne om Biden har det som skal til rent fysisk og mentalt for å være president.

Hvis velgerne reelt begynner å mistenke at Biden har begynnende demens eller rett og slett utviser tegn på å ikke orke et stramt program, vil det være ødeleggende for hans kandidatur så tett som meningsmålingene er. Det skal svært lite bevegelse i velgermassen til, eller ved at demokratiske velgere mister lysten til å stemme på Biden, før det vil kunne vippe resultatet i Trumps favør.

Men samtidig har Trump ved sine gjentatte stikk om Bidens mentale og fysiske evner gjort at lista er lagt svært lavt for at Bidens skal kunne «bevise» at han er i orden og sprek nok. Om han på sett og vis klarer å stå oppreist og svare så noenlunde sammenhengende i alle 90 minutter under den første debatten, så vil han i manges øyne ha motbevist de mest kritiske påstandene om at han har begynnende demens. Biden vil nesten kunne vinne, bare ved å delta.

Les også: Tjue prosent av demokratenes egne velgere tror Joe Biden lider av demens

Det er nok også i erkjennelsen av dette at Trump har viderbrakt teorien om at Biden blir gitt kunstige stimuli (sprøyter) for litt ekstra energi. Dersom han klarer seg så noenlunde i 90 minutter, kan Trump fortsatt spre tvil hos folk gjennom ideen om at Biden klarte seg på grunn av midlertidige «drugs».

I 2016 var det Trumps evner i debatten som var det åpne spørsmålet. De fleste regnet med at Hillary Clinton ville klare seg ok. Trumps første debatt var slett ingen suksess, men han tok seg inn i de to neste. Denne gang er det Joe Bidens evner alle lurer på. Har han fortsatt det som skal til, eller er han begynt å eldes for mye?

annonse

Nattens debatt blir uansett svært spennende. Biden kan i løpet av sekunder ødelegge alle sine sjanser til å bli president. Men det skal også veldig lite til før han vil overraske oss positivt. Klarer han seg noenlunde, kan det gi ham medvind.

Resett vil følge debatten direkte fra 0300-0430 i natt norsk tid, og vi kommer med våre analyser så fort kan.