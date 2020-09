annonse

Norske myndighetspersoner har fullstendig berøringsangst når det gjelder islam.

Forleden skrev jeg om det paradoksale i at fokus legges på at koranbrenning øker risikoen i samfunnet, mens det ikke påpekes at det underliggende problemet er at det har innvandret mennesker som har tatt med islam, og på grunn av krenkelser mot islam, mister hodet og blir voldelige.

Siden den tid har regjeringen også lagt frem en famøs «handlingsplan mot muslimhat».

Men det vil ikke norsk presse spørre om, og slik sett få svar på og kunne lage artikler av. At islam er et problem, blir tiet ihjel av norske medier som får massiv pengestøtte delt ut av de samme politikerne som ikke vil bli spurt de ubehagelige spørsmålene om konsekvensene av masseinnvandring fra muslimske land.

Det er ikke bare pressen og politikerne som har berøringsangst og som fører publikum bak lyset. Det er utnevnt en rekke byråkrater de siste årene som trolig er plukket ut og forfremmet nettopp på grunn av sin politiske korrekthet i møtet med innvandring og islam. Og utnevnelser i politiet er intet unntak.

Etter volden fra demonstranter i Bergen mot SIAN for noen uker siden laget NRK artikler på årsaken til at de som angrep ikke lot seg stoppe av politiet, men raste gjennom sperringene og begynte å slå og sloss. Et par stykker som uttalte seg pekte på «politireformen som en årsak til volden», skrev NRK.

Driftsenhetsleder i Vest politidistrikt, Morten Ørn mente nærpolitireformen har ført til mindre synlig politi i bydelene. Og at den daglige kontakten har ført til mindre respekt for etaten. NRK intervjuer flere i samme sak og det pekes på blant annet trangboddhet som årsak.

Men ikke et ord om islam, om koranskoler, om muslimsk offermentalitet, eller om det norske systemets tendens til å fortelle ungdommen selv at politet er rasister. Det faller ikke NRKs journalister å bringe forklaringene inn på slik spor. Er det bevisst unnlatelse eller vet de ikke bedre?

I en oppfølging til andre artikler har NRK deretter konfrontert politidirektør Benedicte Bjørnland om saken.

annonse

Bjørnland går i rette med de som peker på politireformen som årsak.

– Vi har et behov for å nyansere. Politireformen blir brukt som årsak for at man har sett vold mot politiet i den senere tid. Det mener vi det ikke er belegg for å hevde, sier hun.

Men tror du Bjørnland nevner manglende integrering og at problemet jo viser seg å være muslimske ungdommer i hovedsak?

Ne, slett ikke. Bjørnlands forklaring til NRK er følgende, ordrett:

Manglende forståelse av ytringsfriheten

Manglende forståelse av politiets rolle som beskytter av ytringsfriheten

Black Lives Matter-bevegelsen.

– Enkelte unge blir rasende når de ser skjending av Koranen. Det er ikkje forbudt, men for disse ungdommene er det vanskelig å forstå. At vi setter opp sperringer og passer på demonstrasjonene fra Sian, blir tolket som at vi støtter Sian og deres markering. Det er ikke tilfelle. Enkelte ungdommer oppfatter at når vi beskyttar Sian, støtter politiet hatefulle ytringer. Då blir vi et mål, utdyper hun til NRK.

Kommentar

Politidirektøren og NRK tror antageligvis at de gjør samfunnet en tjeneste ved å ikke nevne hvem det er som har «manglende forståelse» for ytringsfriheten. For denne manglende forståelsen oppstår ikke fra intet. Den skyldes at det står i Koranen og i andre nedtegnelser fra Muhammeds tid at blasfemi skal straffes med døden og at gode muslimer skal beskytte profetens og Allahs rykte og ære. Fra sin muslimske oppdragelse hører de at ingenting står over Koranen, aller minst menneskenes ytringsfrihet. Det er ikke hvilke som helst innvandrere som river i barrikanede og utfører og truer med vold, det er mennesker som tror på islam: Det er muslimer.

Den norske stat og kommunene betaler hundrevis av millioner kroner hvert år til muslimske trosamfunn, og i skolens pensum er alt som kan eksponere islam for hva det faktisk er, tatt vekk. Myndigheten tar simpelthen ikke islam på alvor, og de lukker ørene for det budskap modige mennesker som har forlatt islam, som Cemal Knudsen Yucel, har å fortelle.

Islam er ikke en hvilken som helst passiv overtro som gir folk trøst i livets kriser. Det er fortsatt en potent politisk ideologi som skaper avstand mellom muslimer og «de vantro» og som benyttes for å skape grenser. Resultatet er at vi ikke-muslimer må tilpasse våre verdier til islamske regler for hva det er lov og ikke lov å si om dere helligheter.

Når norske medier og myndighetspersoner konsekvent stikker hodet i sanden, fortsetter uvesenet. Det er på overtid at vi kaller en spade for en spade.

Islam er problemet – forsatt.