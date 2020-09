annonse

Ved to tilfeller har Kripos-eksperter kommet til at skrift i det beslaglagte materialet i Bertheussen-saken mest sannsynlig er utført av tiltalte.

På den tolvte dagen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fikk retten høre om de nitide analysene som er foretatt av skriften på trusselbrev, konvolutter, husvegg og bil.

– Resultatene taler sterkt for at den omstridte skriften i beslaget er utført av tiltalte, sa seniorrådgiver Trond Jacobsen i Kripos om et av trusselbrevene i saken.

Brevet ble funnet i postkassen til tiltalte og hennes samboer Tor Mikkel Wara om morgenen lørdag 2. mars i fjor. I brevet står det: «Jævela rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

Gradert til +2

På en skala fra +3 til -3, der 0 indikerer at det ikke kan trekkes noen konklusjon om samsvar eller ei, sa skrifteksperten at brevet ble gradert til +2, en konklusjon også hans Kripos-kollega delte i en selvstendig undersøkelse.

– Du vil aldri forvente å finne en full overensstemmelse. Veldig mange overensstemmelser må til for å konkludere med +3, sa han.

Statsadvokat Frederik Ranke lurte på hvordan han ville karakterisere bedømmelsene som gjøres på dokument- og skriftavsnittet hos Kripos.

-. Min oppfatning er at vi er konservative. Vi vil ofte ligge i nedre del av vurderingene. Om vi er i tvil, så skal vi runde nedover, svarte Jacobsen.

Av de sju beslagene som er gransket for skrift, var det også noen som ble gradert til +1, som indikerer en viss grad av overensstemmelse, et som ikke lot seg gradere og et gradert til -1.

Var syk

I samboerparets bolig har politiet beslaglagt opp mot hundre skrevne sider. Kripos-eksperten sa at de har funnet at det er stor overensstemmelse.

– 90 til 95 prosent av skriften i det beslaglagt materiale kan med stor sikkerhet knyttes til skriftprøvene fra tiltalte, sa han.

Bertheussen har avgitt flere skriftprøver, både dikterte og forelagte. Hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, bemerket at hun hadde vansker med å avgi skriftprøver grunnet revmatisme og ville ha avspilt en video som dokumenterte dette.

– Jeg heller mer mot at skriften er fordreid, enn at den er påvirket av sykdom, bemerket Jacobsen.

Samme person

Mens to Kripos-etterforskere har arbeidet med skriftprøvene over lang tid, sa forsvarets vitne, skriftgransker Reidun Wilhelmsen, at hun hadde jobbet alene og brukt to dager.

Hun var ikke like tydelig i sin vurdering av det samme materialet som Kripos hadde analysert, og kom til at det var en viss grad av sannsynlighet for at det meste av materialet var skrevet av tiltalte, altså +1.

– Ser jeg materialet i sammenheng, vil jeg si at det er samme person som har skrevet alt, sa hun også.

Den private skriftgranskeren bemerket videre at skriften er fordreid på forskjellige måter.

– Runeskrift er en god måte å fordreie skrift på, sa hun blant annet med henvisning til en konvolutt som ble sendt til samboerparet.