– Seigpiningen terrorofrene opplever med minnesmerket er som salt i sårene, sier Jonas Gahr Støre.

– Jeg synes det er greit å si at nok er nok og at det vil være et trist nederlag for vår felles nasjonale handlekraft hvis Norge ti år etter 22.-juli-terroren i 2011, står uten et nasjonalt minnesmerke på Utøyakaia, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG