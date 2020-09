annonse

Den psykologiske krigføringen før nattens debatt mellom sittende president Donald Trump og Demokratenes utfordrer, Joe Biden, er igang. Siste trekk er at Trump-kampanjen ønsker inspeksjon av debattantenes ører for å sjekke at de ikke har «elektroniske enheter» hvor de kan motta råd og tips.

Det har de siste ukene vært fokus på at Joe Biden stort sett har brukt telepromter hver gang han har holdt taler. Noen mener også han har hatt øreplugger til hjelp når han har fått spørsmål fra publikum og under intervjuer. Trump-kampanjen har derfor kommet med dette forslaget om å sjekke kandidatenes ører.

Trump har sagt ja til sjekken, mens Biden så langt ikke har gitt sitt samtykke, skriver Fox News.

Trump har tidligere sagt at han mener de bør gjennomgå en test for å se om de er påvirket av stoffer. Han har spesifikt knyttet dette til at Joe Biden virket veldig ukonsentrert og svak i demokratenes nominasjonsdebatter, bortsett fra den han holdt en til en mot Bernie Sanders hvor det kunne se ut som han hadde fått en «stor sprøyte i baken» (big fat shot in the ass).

Men også Biden-kampanjen har et krav. Debatten skal vare i 90 minutter og er uten reklamepause, men Biden ønsker at det tillates to pauser underveis. Det kravet er avslått av Trump-kampanjen.

– Vår mann trenger ikke pauser. Han gir 90-minutters taler hele tiden, sier en talsmann for Trump til Fox News.

Debatten skjer tirsdag kveld amerikansk tid, som tilsvarer kl 0300-0430 natt til onsdag norsk tid. Moderator er Chris Wallace fra Fox News.