Vidar Kleppe er ikke nådig i sin vurdering av konsekvensene EØS og Schengen har for Norge.

Debatten om EU-medlemskap og EØS har blusset opp igjen, etter at Venstre på sitt landsmøte gikk inn for et klart EU-ja. På den andre siden har Fremskrittspartiet omsider blitt et klart nei-parti, mens Arbeiderpartiet har tonet ned sin positive holdning. Senterpartiet er fortsatt klart imot både EU og EØS.

Det er også Demokratene, som nyter godt av stor støtte på Sørlandet, og vil utfordre de etablerte stortingspartiene.

– Demokratene sier ja til Norge og ett klart nei til EU, EØS, Schengen og andre håpløse handelsavtaler, slår Vidar Kleppe fast overfor Resett.

Vil erstatte EØS

Demokratenes nestleder vedgår at samarbeid mellom nasjoner er nødvendig for å løse felles utfordringer verden står overfor. Han understreker imidlertid at samarbeidsløsninger fordrer sterke nasjonalstater.

– Demokratene ønsker ikke overføring av nasjonal styring til overnasjonale organer og er derfor en garantist for nei til EU og EØS. Vi vil erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale med EU, der eventuelle konflikter kan løses over en felles domstol, som tidligere, EFTA.

Folkeavstemning

Demokratene vil kreve en folkeavstemning for å trekke Norge ut av EØS og Schengen, opplyser Kleppe.

– Norge skal beskytte eget territorium og landets grenseoverganger med sterk kontroll. Schengen har skapt dype splittelser mellom folk og EU, og vi ser at nasjonale grenseoverganger kollapser i Sør-, Mellom-Europa og nå i Nord-Europa.

– Truer demokratiet

Kleppe og Demokratene hevder at Schengen er en fare for den norske velferdsstaten.

– Schengen truer demokratiet med enorm innvandring, og bidrar til at samfunnet mister felles verdier, sier nestlederen.

Schengen-avtalens hovedtanke er å lette reise mellom avtalelandene, blant annet gjennom pass- og visumfrihet ved interne grensepasseringer. Samarbeidet omfatter i dag 26 land i Europa.

– Selv om vi setter pris på smidigheten i ordningen, har den medført et ikke ubetydelig tilsig av kriminelle og flyktninger, som ellers ville blitt stoppet ved grensen.