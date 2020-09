annonse

Leder Hulda Holtvedt i Oslo Grønn Ungdom mener det er altfor billig å fly til utlandet, og vil derfor øke avgiftene.

– Man kommer seg til London for samme pris som på togbillett til Fredrikstad, sier Hulda Holtvedt til TV 2.

MDG vil heve prisen med 600 kroner per flysete for utenlandsreiser, og 300 kroner for innenriksflyvninger hvor tog er et alternativ.

Dette får Bård Hoksrud til å reagere. Han mener at det er de fattige som taper på det, og at MDG fører en politikk som ikke gagner de med en dårlig økonomi.

Hulda Holtvedt har imidlertid andre prioriteringer enn folk flests privatøkonomi.

– Å innføre en slik avgift er fornuftig hvis vi skal klare å stanse klimakrisen i tide. Vi må klare å redusere flytrafikken, mener hun.

Bård Hoksrud derimot anser dette for en dårlig politikk.

– Det som er tragisk her, er at vi opplever en flybransje som er offensive, som vil noe og tenker på hvordan man kan få ned utslippene. Da kan man ikke komme med nye avgifter som vil ta livet av flyselskapene, sier han, og legger til at virustiltakene har også vært tunge.

– I tillegg har vi en flybransje som står i krise. Det er totalt umusikalsk, sier Hoksrud.

Men Holtvedt mener at tog er fremtiden, og at billigere togbilletter vil vinne over flyreiser.

– Jeg opplever det slik at folk trives på togene, der man kan jobbe eller slappe av. Det er dyrt, og jeg skjønner at folk velger å fly til en billigere penge.

Bård Hoksrud mener på sin side at Holtvedt bør komme seg ut av «Oslobobla».