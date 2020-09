annonse

En pågående meningsmåling blant seere som C-Span har gjennomført, viser i skrivende stund at 62 prosent mener Donald Trump kom best ut at den første presidentdebatten i 2020-valget i USA.

Kun 26 prosent mener Joe Biden var best.

C-SPAN er en amerikansk kringkastingsstasjon som er viet til kontinuerlig dekning av offentlige myndigheter og begivenheter. C-SPAN sender radio samt tre fjernsynskanaler: C-SPAN – direktesendinger fra Representantenes hus C-SPAN2 – direktesendinger fra Senatet.

Målingen er lagt ut på twitter og hittill har over 140 000 har avgitt sin stemme.

Uryddig

Presidentdebatten er blitt karakterisert som rotete med mange avbrytelser. Flere mente også at det ble en debatt mellom programleder Chris Wallace og Donald Trump, og at Joe Biden var flat.

Men meningen er delte. Mens CPAN-målingen viser at flere mente Trump vant, har CNN en måling som viser at 60 % mente Biden vant, mens bare 28 % mente Trump vant. Men i denne målingen var det kraftig overvekt av demokratiske velgere som ble spurt. 39 prosent av de spurte identifiserte som demokrater og bare 25 prosent som republikanere, skriver CNN selv.

– For mange avbrytelser

Resett-redaktør Helge Lurås skrev i en kommentar at Trump ville «tjent på å la Biden snakke noe lenger, uten de mange avbrytelsene», men hevder Trump ikke gjorde seg selv dårligere.

«Donald Trump på sin side gjorde sin egen posisjon verken bedre eller verre med nattens innsats. Så er spørsmålet om Trump kan lære av kveldens muligens tapte muligheter og avdekke Bidens svakheter i større grad neste gang de møtes», skrev Lurås.

