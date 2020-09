annonse

Snakker daglig med bekymrede mammaer og pappaer.

I to saker har Resett omtalt innvandrervolden i Drammen. Søndag ble en19 år gammel gutt ble slått blodig av fire til seks innvandrerungdommer på Strømsø i Drammen. I forrige uke ble også en barneskoleelev truet med sveitserkniv av jevnaldrende barn med innvandrerbakgrunn.

Kommnestyrerepresentant Lavrans Kierulf (Frp) er sterkt bekymret for utviklingen i byen.

Han snakker med unge mennesker som har flyttet ut av Drammen og nå sier at de ikke er sikre på om de vil flytte hjem etter studiene, fordi byen er i ferd med å bli utrygg.

– Dette er en tiltakende utviklinge og en utvikling som har gått gradivs. Nå vil jeg påstå at situasjonen er på vei til å komme ut av kontroll.

Han og Frp foreslo i sommer en tiltaksplan mot vold og krenkende adferd blant ungdom i Drammen. Det meste av volden har tilknytning til kommunens ungdomsskoler, mener Frp.

Avviste

Men et flertall bestående blant annet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Senterpartiet avviste forslaget.

– Bakgrunnen for det forslaget var at vi nesten daglig snakker med bekmrede mammaer og pappaer som er bekymret for den typen vold er i ferd med å ta helt av. Det er ikke enkeltstående tilfeller og kommer jevnt og trutt. Fra de fleste deler av kommunen meldes det om problemer.

– Men hjelper det med mer papir og dokumenter?

– Nei, vi har tidligere vært ute og etterlyst at politiet blir hardere i klypa. Men det ville vært et lite steg i riktig retning. Vi må starte et sted. De som styrer i Drammen nå, sitter med hendene i fanget og gjør ingenting. Vi må starte et sted.

Han sier det også er viktig at skolen om arena stiller krav til ungdommen.

– Vi må vise de unge at det å oppføre seg på den måten får konsekvenser for deres framtid.