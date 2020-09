annonse

Folk vet allerede hvem Trump er, hans person og stil. Det store spørsmålet før nattens debatt var Joe Biden. Selv CNNs kommentatorer innrømmet Demokratenes frykt: Ville Biden klare 90 minutter mot Trump?

Ja, gjorde han det?

Jeg har fulgt CNN i etterkant av debatten. For det er der interessen for en Biden-seier er størst. De er i praksis en heiagjeng for Demokratene. Dermed er det der man kan lære mest om reaksjonene. Og jeg vil si at stemningen blant CNNs talking heads er «avmålt skuffet» over Bidens innsats.

Obamas gamle strateg David Axelrod kalte Bidens innsats «ikke strålende, men god nok». En annen sa noe mer pessimistisk at Biden «ikke fremstod som en kraftfull person».

Trump blir kritisert for å avbryte Biden og moderator for mye. Og den kritikken kommer også fra Trumps egne sympatisører. Mitt inntrykk er sammenfallende. Jeg tror Trump ville tjent på å la Biden snakke noe lenger, fordi det også ville avdekket i større grad at Biden har vansker med å holde en rød tråd i det han sier.

Trolig var Trumps baktanke med en så pågående serie med avbrytelser å slite Biden ut og få ham til å miste både kontroll og fatningen, og til dels lykkes han med det. Men det gjorde også at Biden hadde en unnskyldning for å ikke komme ut med overbevisende og sammenhengende analyser.

Det er vanskelig å si hvordan denne debatten vil påvirke valget 3. november. Men Joe Biden falt ikke helt igjennom, noe som i seg selv er en seier for ham. Donald Trump på sin side gjorde sin egen posisjon verken bedre eller verre med nattens innsats. Så er spørsmålet om Trump kan lære av kveldens muligens tapte muligheter og avdekke Bidens svakheter i større grad neste gang de møtes.

Trump klarte å løfte seg betydelig og lærte mye fra den første debatten mot Hillary Clinton i 2016. Kan han gjøre det samme igjen i 2020?

Biden er svak både mentalt og fysisk. Det bør Trump la ham få avsløre selv.

Den neste debatten er planlagt 15. oktober. Siste debatt skjer 22. oktober.