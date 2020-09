annonse

annonse

Politimyndigheten i Minneapolis vil etterforske påstandene om valgfusk som ble fremmet i en video utgitt av den høyreorienterte journalistgruppen Project Veritas.

I reportasjen kommer det frem at enkeltpersoner knyttet til den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omars valgkampanje angivelig har drevet med et ulovlig «penger-for-stemmer»-program for å sikre at Omar vinner valget.

– Politidepartementet i Minneapolis er klar over beskyldningene om penger-for-stemmer. Vi er i prosessen med å se på gyldigheten til disse påstandene. Ikke noe ytterligere informasjon er tilgjengelig på dette tidspunktet, het det i en uttalelse fra politidepartementet mandag.

annonse

Påstått korrupsjon

Project Veritas-reportasjen, som er tatt opp på skjult kamera, viser angivelig en «stemmeinnkjøper» som hevder å ha mottatt penger for å skaffe stemmer til Omar.

Project Veritas påstår videre å ha snakket med en tidligere kampanjemedarbeider for Omar, som antydet at hun betalte velgere for å stemme på henne.

annonse

Reportasjen hevder også at en lokal leder, Omar Jarmal, varslet dem om Minnesota-kongresskvinnens påståtte korrupsjon.

– Det er en åpen hemmelighet. Omar vil gjøre alt hun kan for å bli valgt, og hun har hundrevis av mennesker på gata som gjør det, skal Jarmal ha sagt.

Trump ønsker etterforskning

President Trump har allerede bedt Justisdepartementet om å undersøke de oppsiktsvekkende beskyldningene.

– Dette er helt ulovlig. Håper at statsadvokaten i Minnesota tar en alvorlig gjennomgang av dette, og hennes andre mange ugjerninger. Hvis ikke, hvorfor ikke??? Vi vil vinne Minnesota på grunn av henne!, twitret Trump søndag og lenket til en artikkel om saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474