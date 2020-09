annonse

NRK vil ikke kalle Antifa en venstreekstrem organisasjon i ny artikkel.

Statskanalen har fokusert på Donald Trumps uttalelse under president-debatten tirsdag kveld. Der sa Trump at han tok avstand fra politisk motivert vold.

– Jeg er villig til å gjøre det, men alt jeg ser kommer fra venstresiden, ikke høyresiden. Jeg ønsker fred, sa Trump.

Spørsmålet kom i forbindelse med den høyreorienterte organisasjonen Proud Boys, som svært få har hørt om ettersom de var vært lite synlig i gatene. I en ny artikkel skriver NRK at Proud Boys er «radikale og at de utfører politisk vold».

«Proud Boys er en høyreekstrem organisasjon som fremmer og engasjerer seg i politisk vold», skriver videre NRKs journalist.

Statskanalen linker ikke til noen hendelser som understøtter dette.

De som har vært svært synlige i gatene de siste månedene er den venstreradikale organisasjonen Antifa.

Men mens NRK bruker betegnelsen «høyreekstrem» om Proud Boys omtales ikke Antifa på samme måte som «venstreekstrem». Hos statsfinansierte NRK blir Antifa heller omtalt som en «venstreorientert politisk bevegelse».

«Antifa er en venstreorientert og antifascistisk politisk bevegelse som tar sikte på å nå sine mål gjennom bruk av både ikkevoldelig og voldelige handlinger», skriver NRK.

Joe Biden hevdet under debatten at Antifa var mer «en idé» enn en organisasjonen.

NRK nevner ikke at Trump-adminstrasjonen planlegger å erklære Antifa som en «terrororganisasjon» i likhet med Ku Klux Klan (KKK).

Tidligere i år gikk Antifa og Black Lives Matter-aktivister rundt i Washington og truet folk med vold om de «ikke reiste en knytteneve i været». Og kun for et par dager siden gikk en Antifa-ekstremist til angrep på en politimann med baseball-kølle. Dette er bare to av mange tilfeller der Antifa har brukt vold.

Men angrepet fikk ingen oppmerksomhet i NRK.

Hyllet drap på «jævla fascist»

Antifa har de siste månedene laget fullstendig kaos i flere byer i USA.

I Portland har de organisert seg og gjort opptøyer i over hundre netter på rad. Opptøyene fortsetter den dag i dag. De har angrepet politiet med vold og brannbomber. De har satt fyr på bygninger og de har truet journalister og vanlige mennesker fordi de støtter Trump.

For noen uker siden ble en kristen Trump-supporter skutt og drept i byen Portland av en Antifa-aktivist. Grunnen for at mannen ble drept skal ha vært fordi han støttet Donald Trump.

En gjeng Antifa-ekstremister samlet seg i byen timer etter drapet. Ekstremistene jublet da en Antifa-kvinne sa at hun «ikke var lei seg for at en jævla fascist døde».

Heller ikke denne drapshyllesten ble omtalt hos statskanalen NRK.

