annonse

annonse

6. august 2019 forsøkte føreren av en Volkswagen Crafter å unndra seg kontroll fra en politipatrulje fra Øst politidistrikt.

Sjåføren og den kvinnelige passasjeren, som begge er i 20-årene, hadde prøvd å skaffe seg varer og tjenester fra en byggevarekjede på Jessheim ved å benytte falsk/og eller uriktig personalia. Politiet ble varslet om svindelforsøket via et vekterfirma.

Etter en liten stund oppdaget en politipatrulje fra Øst politidistrikt den etterlyste bilen, og fikk stanset den på veiskulderen til E6 ved Oslo-grensen. Politibetjenten som var passasjer i politibilen gikk deretter ut for å snakke med de mistenkte.

annonse

Les også: Spesialenheten henlegger sak mot politimann som skjøt mot bil på E6

Rambukk

Plutselig så politibetjenten at ryggelysene på bilen ble slått på, hvorpå den med stor kraft og høy hastighet dundret rett inn i fronten på politibilen og regelrett torpederte denne. Det var nærmest et under at politibetjenten på utsiden ikke ble truffet.

For politibetjentene fremsto hendelsen som livstruende.

annonse

Biljakt

Etter sammenstøtet, kjørte varebilen videre, med den skadede politibilen på hjul. Noen hundre meter etter en rundkjøring på Stovner, stoppet varebilen helt opp. Deretter rygget den 2,5 tonn tunge varebilen igjen i høy hastighet rett mot politibilen, hvor den med stor styrke traff bakdøren og bakre skjerm på politibilens passasjerside.

Etter den andre påkjørselen, gjorde ikke sjåføren av varebilen i første omgang noe forsøk på å kjøre fra politiet igjen. Politibetjentene var nå sikre på at føreren av varebilen skulle hente fart, for deretter å rygge og ramme dem igjen.

Bevæpnet seg

Politibetjenten som var passasjer, hadde på dette tidspunktet åpnet våpenskrinet og ladet sin tjenestepistol. Han vurderte situasjonen som svært farlig, samt at i denne ekstraordinære situasjonen hadde han ikke tid til å orientere Operasjonssentralen om at han på selvstendig grunnlag besluttet å bevæpne seg.

Etter at politibilen hadde blitt «torpedert» den andre gangen, bestemte politibetjenten seg for å skyte to skremmeskudd lavt nede bak på varebilen, før denne nok en gang bevisst lyktes i å banke inn i politibilen for tredje gang.

Politibetjenten var sikker på at både han og hans kollega kom til å bli stygt skadet eller drept dersom han ikke øyeblikkelig besluttet å handle slik han gjorde.

Skuddene hadde sin tiltenkte virkning, fordi varebilen stakk straks raskt fra stedet rett etter at skuddene falt. De to i varebilen ble en stund etterpå pågrepet av en annen politipatrulje, og politibilen ble tauet inn til et verksted.

annonse

Politibetjenten meldte deretter ifra til Operasjonssentralen om skuddene så snart det var ledig på sambandet. Etter å ha konversert med Innsatsleder, samt at saken var meldt til Spesialenheten, ble de nødvendige rapporter nedtegnet.

Les også: Politifolk reagerer på egen ledelse: – De kaster hedersmenn under bussen (+)

Suspendert

Etter nærmere ti år i operativ tjeneste etter Politihøyskolen, ble politibetjenten suspendert med øyeblikkelig virkning. Han måtte innlevere sitt polititjenestebevis, nøkler og adgangskort til sin egen arbeidsplass på dagen. Øst politidistrikt varslet samtidig saken inn til spesialenheten for politisaker.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt gikk samme dag ut i mediene og sa: «Vi har foretatt en foreløpig vurdering og da så vi at det var omstendigheter som kunne tyde på at våre retningslinjer var brutt».

Rett etter skyteepisoden, ble denne behandlet i ansettelsesrådet ved Øst politidistrikt. Det ble da vedtatt at «haste» suspensjonen av den operative politistillingen ble opprettholdt, men at vedkommende politibetjent kunne fortsette å jobbe i en stilling som normalt ikke krevde en aktiv inngripen fra en polititjenestemann.

Politibetjenten anket denne avgjørelsen inn til det sentrale ansettelsesrådet, som er underlagt Politidirektoratet. 7. november 2019 vedtok denne rådssammensettingen at det ikke var grunnlag for ovennevnte suspensjon, samt at politibetjenten med øyeblikkelig virkning måtte få tilbake sin operative stilling.

Fullstendig frikjennelse

15. september 2020 kom påtalevedtaket fra Spesialenheten for politisaker til følgende beslutning og avgjørelse.

«Spesialenheten mener at vilkårene for nødverge i (straffeloven) § 18 var til stede. Ut fra etterforskningsresultatet og politibetjentens oppfatning av situasjonen, mener Spesialenheten at politibetjenten ikke har handlet på et vis som kan medføre straffeansvar.

Saken henlegges for politibetjenten etter straffelovens § 171 som intet straffbart forhold anses bevist».

Les også: Politibetjent tatt ut av tjeneste etter å ha avfyrt skudd mot bil

Tillitsmannsapparatet

Politiets fellesforbund i Øst politidistrikt har reagert sterkt på hvordan politidistriktets egen ledelse, med politimester, Ida Melbo Øystese, i front, håndterte og i ettertid har behandlet dette meget alvorlige voldelige angrepet overfor polititjenestemennene.

Leder ved Politiets Fellesforbund Øst, Espen Orud, har informert via www.pf.no at han har blitt kontaktet av flere bekymrede polititjenestemenn i ettertid som er veldig skeptiske til at de vil bli mistenkeliggjort og suspendert dersom de kommer i en situasjon hvor de ser seg nødt til å avfyre skudd.

Espen Orud er videre opptatt av at Kongeriket Norge skal ha et beslutningsdyktig, uredd og et handlingskraftig politi som ikke kvier seg for å ta affære umiddelbart når ting skjer og eventuelt eskalerer.

Politiets fellesforbund Øst skriver at de er kritiske til de disposisjoner, inngrep og medfart politiledelsen valgte å utsette nærværende tjenestemann for, samt at det vil nå bli gjennomtenkt om forholdet skal forfølges videre.

Slutning

«Møkka renner alltid nedover, og den kommer uten unntak ovenfra»!