annonse

annonse

Det er godt med debatt. Det har vi i Resett, men overhodet ikke gjennom NRK og de ensidige riksmediene. Deri ligger forskjellen, deri ligger mye av sannheten.

Mitt nylige innlegg «Det Erna glemmer – er at landet er vårt» avstedkom mange røster, hvilket presist er hva demokratiet forutsetter. Heldigvis ikke den sakte kvelende politiske korrektheten – likt det autoritære Sovjet. I kommentarfeltet sa noen jeg snakket vås, og det er helt greit. Agendaen for meg er kun Norges fremtid, ikke hva som tilhører politisk fortid, ei heller en unnskyldende eller beskyttende behandling av Erna Solberg. Hun besitter landets suverent beste «talerstol» til utmerket godt selv å kunne forklare og opplyse oss alt. Men velger skyggeboksing eller bruk av medier, et bedragersk politisk spill. Hun er valgt til statsminister, men ikke etter person-valg-metoden i USA. Derfor

er hun ikke valgt av oss folket, men av dagens partiledere. Min «kanonade» gjelder derfor hele regjeringen samt det til dels skjulte diktatoriske styringssystemet her til lands, som gradvis er omgjort til et demokratur. Det siste lille strået av folkedemokrati ble avskaffet da politikerne tok fra oss muligheten å kumulere frem våre egne folkerepresentanter.

En av mine kjepphester har lenge vært bistandsgalskapen, i år oppregulert til 38 milliarder. Uten synlige, tellende resultater, og med korrupsjon og nepotisme både i mottakerlandene og i Norge. Erna har presidert i snart 8 år uten evne til engang å begynne å rydde. Denne uryddige og pretenderende godhetsindustrien er politisk humbug av verste ideologiske sort, overhodet ikke hjelp til de reelt trengende. Men kun for å lure folket til å tro at de som politikerne er snille og gode, ja for å fremholde seg selv falskt nasjonalt, og forherligende internasjonalt. Men denne «omdømme-løgnen» ligger i bunn, og Erna, for å holde oss til den nå regjerende sjefen, hun fremstår dessverre ufordelaktig. Viktigere for henne er EU (som folket forkastet) og FN (forfektende overnasjonal sosialistisk underdanighet) i en utopisk en-verden av skurker som slett ikke kjemper for annet enn makt og privilegier, til seg selv. Takke meg til politikere som virkelig tar nasjonale hensyn, respekterer sine lands og sine innbyggeres beste interesser og lover og holder lokal «lov og orden» og reell medmenneskelighet. Skal vi hjelpe fremmede, må det gjøres annerledes. Ellers mister vi evnen til å ta vare på oss selv – og samtidig slik evnen til ideell «hjelp til selv-hjelp» i fattige Afrika og ellers. Akkurat det har Kong Harald forstått.

annonse

Les også: Bistands-galskapen er fortsatt unntatt offentlighet

Dersom Erna ikke mener det hun sier og gjør, men gjør det for å redde regjeringen, vel da står det ingenlunde til troende. Hun og hele politikermassen står til regnskap overfor folket, og jeg er totalt desillusjonert over den manglende handlekraft og samfunnsforståelse som gjør seg gjeldende. Jeg forstår ingenting er perfekt, men heldigvis er jeg pensjonist med globale erfaringer og er helt uavhengig. Derfor kan jeg forfekte det jeg vil. Og jeg mener oppriktig at samfunnet trenger et korrektiv utenfra. Det mente også advokaten og den næringsmessige erfarne Christian Melbye Gjesdahl som i 1976 skrev den lille boken «Svar på tiltale» som nøkternt og ærlig inviterte til samfunnsdebatt. Han påpekte innledningsvis at næringslivets ledere deltok for lite i den alminnelige samfunnsdebatten hvilket han forklarte slik: «De fleste ønsker ikke politiske merkelapper festet på seg. Man er engstelig for negativ PR. Man kan være redd for å bli «straffet av publikum». Man nedvurderer kanskje politisk virksomhet. Man har ikke tid. Eller man mangler debatt-erfaring på det feltet det gjelder.»

Melbye Gjesdahl ga ingen full vurdering av de mange spørsmålene han tok opp. Han gjorde kortfattet en opplisting av myndighetenes kritikk av næringslivet, dets kritikere. Og hans tilsvar, det gir bokens gode tittel «Svar på tiltale» greit rede for. Jeg må hoppe over det meste, men trekker takknemlig ut fra hans avsluttende oppsummering: «Fra århundreskiftet og muligens helt frem til siste verdenskrig, var det vanlig her i landet å se på vitenskapsmenn som upraktiske mennesker, fysisk og faglig nærsynte, uten kontakt med verden omkring. Studerer man karikaturtegninger fra den perioden, forsterkes dette inntrykket. Bildet som ble tegnet av en forretningsmann, en bedriftsleder, i samme tidsrom, var ofte det motsatte. Han var utadvendt, fysisk sterk, kanskje en litt aggressiv person som deltok aktivt i samfunnslivet og som omformet det gjennom sin innsats.

Ser man på disse to gruppene idag (1976), må det kunne forsvares å hevde at de har skiftet rolle. Professorene er kommet ut av sine studiekamre og spiller en fremtredende rolle i den offentlige debatt og i allehånde protestbevegelser. Vitenskapelige titler og graderer er blitt et ledd i markedsføringen av politiske standpunkter som neppe er fundert i den vitenskapelige virkelighet. Bedriftslederne må på sin side kunne sies å ha forskanset seg på sine kontorer og viser seg helst ikke offentlig med mindre de blir tvunget til det.

Selv om næringslivets folk til en viss grad kan sies å være blitt isolert i selve samfunnsdebatten, så betyr ikke det at de standpunkter de står for, egentlig befinner seg i noe sosialt tomrom. Tvert imot er det grunn til å tro at moderne bedriftslederes meninger i mange sammenhenger deles av et flertall i folket».

annonse

Dagens politikermodell er ikke holdbar, nå dominert mest av broilere og karrierepolitikere som aller mest har det i kjeften. Og demokratiet er tapt. Orakelet fra Delfi i en moderne skikkelse blir oss best påminnet av Harald Stanghelle som nå er pensjonert og «frigjort» som meg selv. Tenk han kunne innrømme forleden at (forretningsmannen) Donald Trump hadde fått utført mer på mindre enn tre år enn alle andre til sammen i løpet av 20 år. Saken gjaldt fred i Midtøsten. Men ellers også, og det er mitt hovedpoeng.