annonse

annonse

Til tross for at Høyres landsmøte har vedtatt det, slår statsminister Erna Solberg fast at formuesskatten ikke vil bli fjernet i overskuelig fremtid.

Høyres landsmøte vedtok å fjerne hele formuesskatten tidligere i høst. Et forslag om å fjerne formuesskatten for arbeidende kapital ble trumfet av et forslag fra Vestland Høyre.

Dette vil imidlertid ikke la seg gjennomføre, ifølge statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

annonse

Les også: Norge har verdens hardeste formuesskatt

– Det er programbehandlingen som er helhetlig, som veier ting opp mot hverandre og som bidrar til å prioritere. Derfor synes jeg det er viktig at jeg er ærlig og sier: Vi kommer ikke i den neste perioden, og sannsynligvis heller ikke i perioden etter, til å fjerne hele formuesskatten. Det er mitt klare budskap, sier Solberg til Aftenposten.

Solberg avviser likevel at denne uttalelsen opphever vedtaket fra Høyres landsmøte.

annonse

– Nei, jeg opplever at det jeg sier nå er i tråd med veldig mye av det som er grunnlaget i Høyre for hvorfor vi har et fokus på formuesskatten. Det er arbeidende kapital og næringslivet.