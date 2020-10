annonse

Statsadvokat Marit Formo ba Laila Anita Bertheussen om en forklaring på hvorfor så mange opplysninger i saken pekte mot henne, men fikk få klare svar.

Under utspørringen av Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett ramset aktor Marit Formo opp alle de tilfeldighetene påtalemyndigheten mener knytter den tiltalte til den siste hendelsen i tiltalen. Natt til søndag 10. mars i fjor begynte bilen til Bertheussen og samboeren, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), å brenne.

Etterforskningen har avdekket at brannen oppsto bak i bagasjerommet i bilen, og den ble antent av rødsprit og opptenningsposer. En av bilens ruter på høyre side bak var knust og hadde et lite hull.

Hadde alt i huset

– Vi ser at rødsprit, tennposer og hyssing alle er ting som du hadde tilgang til den helgen, spurte Formo og viste til at Bertheussen hadde kjøpt rødsprit tidligere samme dag og at politiet fant tennposer og hyssing inne i huset.

– Det hadde sikkert du også, svarte Bertheussen, tydelig indignert over statsadvokatens hentydning.

Formo stilte Bertheussen detaljerte spørsmål om hva som skjedde opp mot tidspunktet for brannen. Mens Wara var på guttetur til Liverpool for å se fotball, var Bertheussen alene hjemme. Etter å ha møtt en slektning til lunsj reiste hun hjem hvor hun fortsatte å drikke vin og spise alene før hun til slutt, etter eget utsagn, svimte av på sofaen. En logg fra alarmen i huset viser at utgangsdøra mellom 1- og 1.30-tiden ble åpnet og lukket fire ganger.

Beruset

Brannen i bilen på utsiden av huset oppsto omtrent på samme tid. Kameraovervåkingen av eiendommen, med det eneste kameraet som fungerte, var koblet ut i det aktuelle tidsrommet.

Bertheussen forklarte at hun var beruset, hadde tatt innsovningstabletter og avviste skarpt at det var hun selv som hadde antent brannen. Hun forklarte åpningen av utgangsdøra med at hun skulle slippe husets gamle katt ut og inn.

– Det eneste jeg vet jeg ikke gjorde var å sette fyr på en bil jeg var helt avhengig av, svarte 55-åringen.

Ryddet huset

Beruselsen til tross. Data fra helseappen i Bertheussens Iphone viser også at hun i det aktuelle tidsrommet gikk 655 skritt. Dette forklarte Bertheussen med at hun som vanlig ryddet hele huset før hun skulle gå til sengs.

Denne siste hendelsen var den som utløste PSTs siktelse mot Laila Anita Bertheussen. Fire dager etter brannen ble hun pågrepet og avhørt. Først i ettertid koblet også etterforskerne Bertheussen til de tidligere hendelsene som så langt var etterforsket uten at noen var blitt siktet.

Det første tilfellet skjedde natt til 6. desember året før da samboerparets bil og hus var blitt tagget med hakekors og ordene «rasisit» og «rasist». Siden fulgte flere andre forhold, blant annet trusselbrev til boligen i Vækerøveien og til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde.

Så urørt ut

– Jeg husker jeg tenkte at dette området ser urørt ut. Det var ingen synlige spor i snøen. Jeg valgte å definere denne delen av åstedet som mindre interessant, sa politibetjent Marius Dybdahl om bakgården og hagen til Bertheussen og Wara etter bilbrannen natt til 10. mars.

Foruten den dysfunksjonelle og ofte utkoblede kameraovervåkingen av huset, hadde politiet også to andre hemmelige kameraer som fulgte med på inngangen til eiendommen i Vækerøveien. De kameraene viste at ingen personer var kommet inn til bilen fra den kanten i forkant av brannen. I retten sa Bertheussen at hun hadde sett fotspor i snøen i hagen og at den som hadde satt fyr på bilen måtte ha tatt seg usett gjennom fra den kanten.

– Er alt dette tilfeldigheter, spurte Formo.

-Ja. Tilfeldigheten var at det begynte å brenne i bilen min, fastholdt Bertheussen.

Kritiserte PST

Flere ganger under torsdagens forklaring kom hun med direkte eller indirekte kritikk mot PST og mot påtalemyndigheten for måten saken er etterforsket på. Blant annet mente hun at det var en åpenbar svikt i etterforskningen ved at den mye omtalte svitsjen som de seks overvåkingskameraene var koblet, til ikke var blitt undersøkt av politiet som ledd i den tekniske etterforskningen.

– Hvorfor tok dere ikke den svitsjen med dere? Den kunne ha forklart alt. Hvorfor, spurte Bertheussen gjentatte ganger.

Men Formo ga ikke den tiltalte noe svar.