Jan Bøhler er elsket av vanlige mennesker og en torn i øyet på Arbeiderparti-eliten. Derfor svir overgangen til Sp for Jonas Gahr Støre.

Først meldte Jan Bøhler at han, til tross for mange oppfordringer, ikke vil ta kampen om en sikker plass på Arbeiderpartiets stortingsliste til valget i 2021. Til det har tilbakmeldingene fra partitoppene vært for tydelige.

Så, etter at ryktene har svirret i politiske miljøer i flere uker, kom det som nok for de fleste likevel var en overraskende nyhet: Ap-politikeren melder overgang til Senterpartiet.

Under en improvisert pressekonferanse i Groruddalen skrøt Senterpartileder Trygve Slagsvold av Vedum Jan Bøhler, som torsdag meldte at han går fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet og stiller til valg for Sp i Oslo.

– Han er nær folk. Han jobber. Han lever i virkeligheten, tar opp hverdagssakene og løfter dem inn i stortingssalen, sa Vedum.

Ikke åpenbart

Veien dit har langt fra vært åpenbar. Da Bøhler satt på Stortinget under Jens Stoltenbergs andre regjering, den rødgrønne fra 2005-2013, var hans oppgave som justispolitisk talsman for partiet ofte å være en libero som kunne markere en streng og rettferdig asyl-og innvandringspolitikk og justispolitikk, uten at det var like forpliktende som et signal fra regjeringshold.

Samtidig betød det åpenbart at Bøhler hadde Jens Stoltenbergs øre og var ansett som en sentral politiker i Arbeiderpartiet, selv om han ikke fikk noen plass i regjeringskontorene.

Valget av Bøhler signaliserte også Stoltenbergs ønske om å holde en tydelig avstand fra Sosialistisk Venstrepartis innvandringsliberalisme, noe som også manifesterte seg i valget av justisminstre og statssekretærer i hans regjeringstid.

Ut i kulden

Da Jonas Gahr Støre tok over partiledelsen i 2014 var det heller ikke åpenbart at Bøhler ville bli skjøvet ut i kulden. I den første perioden i opposisjon (2013-2017) var han fortsatt en politiker som hadde partiledelsens øre, som under Stoltenberg. Så opplevde han gradvis likevel å bli en mer marginal figur. Han kunne merke seg at han ikke ble tatt med i Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og at Masud Gharahkhani, som ble valgt inn fra Buskerud i 2017, fikk rollen som mannen som skulle fronte streng asyl- og innvandringspolitikk for Arbeiderpartiet.

Samtidig ligger det nok noe sant i at Bøhler har vært lite opptatt av prosessene og samarbeidet internt i partiet, slik bystyrerepresentant Andreas Halse (AP) hevdet i en rekke kontroversielle Twitter-meldinger torsdag formiddag. Bøhler sa det indirekte selv på en pressekonferanse i Groruddalen, han er mer opptatt av å være ombudsmann og å løfte saker folk er opptatt av inn i stortingssalen, enn å bruke tid på partipolitiske prosesser.

Han har også en personlighet som alltid har vært særmerket. Pågående, alltid med jern i ilden, alltid ute og på farten, men også egenrådig. Dette er nok trekk som har blitt tydeligere og mer fremtredende i takt med at han har blitt marginalisert internt i Arbeiderpartiet.

Derfor var det kanskje heller ikke noe stort sjokk da Bøhler før sommeren varslet at han ikke ville ta opp kampen om en trygg plass på Arbeiderpartiets stortingsliste til valget i 2021. Mange regnet nok likevel med at Bøhlers utspill var av taktisk art, at han var klar over støtten fra grasrota og mange som er desillusjonerte overfor Arbeiderpartiet og at han kunne la seg overbevise om å ta kampen hvis støtten ble sterk nok. Han måtte selv avklare at dette ikke var noe han ville.

Det var nok likevel overraskende for de fleste at han valgte å gå over til Senterpartiet, selv om ryktene har svirret noen uker. Bøhler har et image som en vaskeekte sosialdemokrat, til tross for bakrunn fra AKP (m-l), og han liker å markedsføre seg selv som en «arbeiderklassegutt» fra Groruddalen.

Sånn sett er historien om hvordan Jan Bøhler er skjøvet ut i kulden også om et Ap i strid med seg selv. Som et stort og bredt folkeparti er samtidig Ap i konstant tautrekning, mellom et parti med arbeiderklasserøtter som samtidig har blitt et politisk hjem for mer eller mindre priveligerte offentlige ansatte, byråkrater og den urbane eliten.

Problemet er selvsagt at dette er grupper som i stor grad har motstridende interesser.

I sin bok «The road to somewhere» beskriver den britiske forfatteren David Goodhart to typer velgere, «somewheres» og «anywheres». De fleste er i den første kategorien. Rotfaste mennesker som har røtter på et sted og ikke flytter langt fra hjemstedet. Det er en slik politiker Jan Bøhler er.

Men i byer som Oslo, London og Paris, er det langt flere av den siste typen. Mennesker som i prinsippet kan bo hvor som helst og som ikke har en stedbunden identitet.

Det er denne gruppen som har det politiske hegemoniet i hovedstaden. De dominerer Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er med sin diplomat-bakgrunn omtrent som en prototype på en «anywhere». Det er etter hvert mange slike i Ap, men særdeles få i Senterpartiet. Forskjellen mellom en som er diplomat av yrke (Støre) og en som er bonde (Vedum) kan vel knapt være større.

Utnytte

Nettopp dette har Trygve Slagsvold Vedum visst å utnytte, ved å bli representanten for distriktopprøret mot Erna Solberg og den borgerlige regjeringens rasering av utkant-Norge.

Det er i utgangspunktet katastrofalt nok for Arbeiderpartiet. Etter syv år med borgerlig styre burde Ap i det minste gjøre det bra på meningsmlingene. I stedet snuser Støre på 20-tallet, mens Trygve Slagsvold Vedum ser ut til å ha sterk medvind inn mot stortingsvalget i 2021.

Ved å hanke inn Bøhler vet SP-Trygve at han provoserer og skaper frustrasjon hos Ap-ledelsen. Kanskje er det et «takk for sist» etter at det i 2019 ble avslørt at hans foretrukne regjeringspartner Ap-Jonas hadde utarbeidet en plan for å «stjele» velgere fra SP under lokalvalget og gjøre det vanskelig for Sp-Trygve.

Støre har også gjentatte ganger kalt Vedum «populist» og sånn sett stemplet ham som uansvarlig. Det må nødvendigvis gjøre at noen i SP tenker på hva slags rolle Ap ser for seg at SP skal ha i et fremtidig regjeirngssamarbeid.

Å hanke inn Bøhler på Senterpartiets lag gir ham en mulighet til å ta et mandat fra hovedstaden, noe SP ikke har klart siden i forkant av EU-valget i 1993. Det er et mandat han godt kan komme til å stjele fra Arbeiderpartiet, selv om SP med dette også kan hente velgere som tidligere har stemt på Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB).

Senterpartiet har tradisjonelt sett stått sterkest i bygde-Norge, mens partiets inntog i byene sør for Dovre har vært mildt sagt mangelfulle. Med Bøhler på laget så kan Senterpartiets inntog i Oslo være på gang, for Bøhler representerer nettopp den en by versjon av den sunne bondevetten som har gitt Senterpartiet suksess i distriktene.

Selv om ingen per i dag tror det er realistisk, kan det også være et signal om at Trygve Slagsvold Vedum ikke ønsker å være lillebror i et rødgrønt samarbeid etter valget. Kan det være at han leker med tanken om selv å bli statsminister?