annonse

annonse

Danny Ghazanfar Chaudhry (59) ble valgt inn som en av fire bystyrerepresentanter i 2019 for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), Men allerede i oktober meldte han seg ut og siden vært uavhengig representant. Chaurdy er nå tiltalt for grovt bedrageri for å ha mottatt 762.000 kroner fra Nav, mens han fikk lønn fra et firma.

Pengene fra Nav skal han ha mottatt for i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg. I tiltalen står det at «Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at handlingen

har voldt betydelig øknomisk skade.»

Chaudry begynte sin politiske karriere i Senterpartiet i 2007, var innom Frp og Venstre før han endte opp i FNB, ble innvalgt som bystyrerepresentant og nå er partiløs. Som årsak til utmeldelsen uttalte han at:

annonse

– I bystyregruppa fant jeg ut at dette passer ikke for meg. De kjører sitt eget løp. De er ute etter stillinger til seg, sa Chaudry til Dagsavisen.

Cecilie Lyngby sa at hun var lei seg på vegne av velgerne.

– Danny har jobbet i 20 år med å komme seg inn i politikken på den ene eller andre måten. Han har vært medlem i Venstre, Senterpartiet og Frp i tillegg til FNB. Jeg stiller spørsmål med hva som egentlig er hans agenda, sa hun til Dagsavisen.

annonse

Chaudry er norsk-pakistaner. Ifølge tiltalen arbeidet han og mottok inntekter fra kjøreskolen Dannys Trafikkskole AS samtidig som han mottok uførepensjon, uføretrygd

og barnetillegg.

Rettssaken mot Chaudry går i Oslo tingrett 30. oktober. Dersom han blir dømt, risikerer han fengselsstraff.

– Han vil forklare seg i retten. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier mannens forsvarer Zulfiqar Munir til NTB.

Advokaten har så langt ikke svart på Resetts henvendelser.