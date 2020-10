annonse

annonse

– Ytringer møtes med grov vold, og både medier og politi fokuserer på ytringen, ikke volden. Gjerningspersonene slipper stort sett ustraffet unna.

– FrP vil ha et mye tøffere politi, straff for unge lovbrytere og nulltoleranse for for vold mot ytringer. Rasisme mot norsk ungdom må tas like alvorlig som all annen rasisme, skriver Fremskrittspartiets Jon Helgheim på Facebook.

I en serie artikler har Resett skrevet om vold og trusler fra innvandrerungdom mot barn og unge med etnisk norsk bakgrunn i Drammen.

annonse

I to saker har Resett omtalt innvandrervolden i Drammen. Søndag ble en19 år gammel gutt ble slått blodig av fire til seks innvandrerungdommer på Strømsø i Drammen. I forrige uke ble også en barneskoleelev truet med sveitserkniv av jevnaldrende barn med innvandrerbakgrunn.

Onsdag gikk også lokalpolitiker Lavrans Kierulf (Frp) ut i Resett og karakteriserte situasjonen som «ute av kontroll».

Hardt ut

annonse

Nå går Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Drammen hardt ut på Facebook, etter at en profilert bruker av det sosiale nettstedet Tiktok har fått kritikk i lokalavisen Drammens Tidende etter å ha snakket om hvordan byen blir utrygg på grunn av innvandrervold.

Den 19 år gamle Tiktok-stjernen har fortalt han ble angrepet av flere andre unge menn i Drammen søndag og snakket om dette i flere videoer, ifølge Drammens Tidende. 19-åringen ble angrepet av det som skal ha vært fire til seks jevnaldrende eller yngre gutter med innvandrerbakgrunn, som etterpå forsvant fra stedet før politiet ankom, ifølge Drm24.

– Norsk ungdom kan ikke lenger gå trygt på gata. I Drammen risikerer man å bli trakassert, ranet og banket av innvandrergjenger. Og etter man har fått bank, må man svare avisa på hvor lurt det var å legge ut noe «politisk ukorrekt» i sosiale medier. Dette er de samme mediene som nekter å opplyse hvem som står bak slike ugjerninger, sier Helgheim.

– Ytringer møtes med vold