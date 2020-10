annonse

– Dessverre erdet rapporter som tilsier at Tyrkia har sendt våpen og jihadist-gruppper til Azerbadsjan.

Etter krigsutbruddet mellom Armenia og Azerbadjan går den tyrkiske sekulære opposisjonspolitikeren og nestlederen Ünal Çeviköz fra Det republikanske Folkeparti (CHP), ut og hevder at Tyrkia har sendt jihad-krigere fra Syria for å kjempe mot Armenia.

– Dessverre erdet rapporter som tilsier at Tyrkia har sendt våpen og jihadist-gruppper til Azerbadsjan, sier Çeviköz ifølge DuvaR. Nettavisen referer til at uttalelsen har skapt sjokk og sinne fra politikere i det islamistisk orienterte regjeringspartiet AKP.

Det har også blitt meldt om at minst én jihadist har blitt drept i kamp i Aserbadsjan.

Kristent flertall

Konflikten står om området Nagorno-Karabakh, som i praksis er en selvstyrt republikk men formelt ligger under Aserbajdsjan. Området har armensk, kristent flertall. Aserbajdsjan er hovedsaklig et muslimsk land.

CHP har sluttet opp om president Reccep Tayyip Erdogans sterke støtte til det muslimske nabolandet Azerbadsjan i krigen mot det hovedsaklig kristne Armenia. Erdogan har karakterisert Armenia som den «største trusselen mot fred»i regionen.

Blodig bakteppe