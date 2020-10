annonse

Ansatte i flere hjelpeorganisasjoner anklages for seksuelle overgrep mot kvinner i Kongo.

Ifølge nettavisen The New Humanitarian og nyhetsbyrået Reuters , som i fellesskap har jobbet med saken i nesten ett år, anklager over 50 kvinner i Kongo hjelpearbeidere for overgrep, skriver NTB.

Kvinnene forteller at de fikk tilbud om jobber som kokker og renholdere mot å yte seksuelle tjenester.

Blant dem som anklages er ansatte i Verdens helseorganisasjon (WHO), Leger Uten Grenser (MSF), FNs barnefond (Unicef), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), Oxfam og World Vision. FNs generalsekretær António Guterres krever full gransking av anklagene.