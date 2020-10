annonse

Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet. Det skriver han selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler valgte nylig å takke nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Nå takker han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet, skriver NTB.

I flere uker har det svirret rykter om en mulig overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet for stortingsrepresentanten. Dette skjedde etter at han hadde med SP-leder Trygve Slagsvold Vedum på en guidet tur i hans hjemlige bydel Groruddalen, et område av Oslo med høy andel innvandrere og store integreringsproblemer.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk, skriver Bøhler.

Bøhler skriver blant annet at han har funnet felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sykehus og en behandlingsreform i russektoren.

Bøhler går samtidig ut av Aps stortingsgruppe og blir medlem av Senterpartiets stortingsgruppe resten av valgperioden.

Skviset

Selv har Bøhler skapt et inntrykk i mediene av at han har blitt skviset ut av Arbeiderpartiet. Andre mener han i for lilten grad har deltatt i partiets prosesser. Andreas Halse, som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, går til angrep på Bøhler. .

En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av AP.

I tre år har han ikke møtt på ett (!) møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo AP for seg selv. — Andreas Halse (@andhalse) October 1, 2020