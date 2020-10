annonse

– Jeg føler mer forpliktelse for velgerne og sakene, sa Bøhler under en pressekonferanse torsdag.

Under en improvisert pressekonferanse i Groruddalen skrøt Senterpartileder Trygve Slagsvold av Vedum Jan Bøhler, som torsdag meldte at han går fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet og stiller til valg for Sp i Oslo.

– Han er nær folk. Han jobber. Han lever i virkeligheten, tar opp hverdagssakene og løfter dem inn i stortingssalen, sa Vedum ifølge nyhetsbyrået NTB

Vedum trakk fram et sitat fra den gamle Ap-politikeren Erik Bye, som Jan Bøhler også siterer i sin nye bok.

– De er ikke våre Herrer, men de skal være våre tjenere, sa Bye om norske politikere.

– Partiene må vektlegge kontakten med fok ute og hvordan vi må være en del av det fellesskapet. Partiene må legge mer vekt på å rekruttere den typen mennesker, sa Bøhler.

Bøhler understreket at han ikke vil si noe stygt om sitt gamle parti, men fortlate at han har følt seg som en solospiller de siste årene i partiet. Han fortalte at han føler seg sikker på at han nå vil komme inn i et lag i Senterpartiet, der flere er opptatt av å løfte frem saker fra grasrota.– Den eneste betingelsen jeg har satt er at jeg må trene et par timer hver dag, sa han til latter fra det oppmøtte pressekorpset.