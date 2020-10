annonse

En gigantisk modell av en kjernefysisk eksplosjon har blitt oppdaget under en nylig russisk storskala militærøvelse kalt Kavkaz-2020 (Kaukasus 2020).

Defense Blog skriver at øvelsen fant sted i Russlands sørlige militærdistrikt – en region som strekker seg fra Krimhalvøya i vest, gjennom det ustabile Nord-Kaukasus, til det Kaspiske hav i øst.

Bildet sirkulerte i flere dager på sosiale medier, og forårsaket en voldsom debatt i «Åpen kilde» (OSINT)-etterretningsmiljøer om akkurat hva som ble oppdaget under øvelsene.

Flere innlegg på sosiale medier indikerer at modellen ble bygd av russiske ingeniører for å trene mot det som er kjent som CBRN-våpen (kjemiske-, biologiske-, radiologiske- og atomvåpen).

OSINT-militæranalytikerne Dmitry Stefanovich og Evgeniy Maksimov konkluderwe at skalamodellen ligger i Prudboy-området vest for byen Volgograd i det sørlige militærdistriktet.

– Den ble konstruert senest i 2013, og brukes muligens til trening av CBRN-soldater, twitret den russiske militæreksperten Dmitry Stefanovich.

