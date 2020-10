annonse

Jernrosene foran Domkirken, der Norge samlet seg i et enormt og altoppslukende rosetog som vakte internasjonal oppsikt, står evigsmidd om terroren Norge opplevde 22. juli. Hvorfor må Norge ha et minnesmerke ved kaia foran Utøya?

Jonas Gahr Støre er frustrert, mener at nok er nok! For hvem? Hvis man vil minnes de døde og tomrommet som oppsto i Norge etter 22. juli, er det ikke mer naturlig å gå skrittene med rosetoget? Kaste levende roser over jernrosene i sentrum. 22. juli var et angrep på hele Norge, ikke på beboerne ved og rundt Utøya.

De som bor i det spredt bebodde og idylliske landskapet rundt Utøya, de må leve videre der terroren skjedde. Men terroren, som på forferdelig vis rammet ungdom tilknyttet Norges største parti, var ikke rettet mot øya, Utøya.

Tenk om noen hadde skutt titalls mennesker rett utenfor der du bor, Støre? Ville du ønsket en daglig påminnelse om det? Er minnesmerket foran Utøya viktigere enn den demokratiske meningen i lokalsamfunnet, de som bor der hver dag?

22. juli er og forblir et nasjonalt traume. Alle gråter vi den dagen. Hvert eneste år. Vi blir påminnet om hvor sårt samfunnet vårt er. At det er ekstremister iblant oss. Mennesker som lurer oss, som vi ikke kan nå inn til eller la bli en del av samfunnet vi kanskje bare tror at vi er.

Men døden kommer sjelden så voldsom og grotesk som 22. juli. Likevel må man leve videre neste dag. Og alle dager etter det.

Det er ikke en runestein langs veien man vil plassere ved Utøya, et med severdighetssymbolet til vegvesenet. Det er et traume over den verste handlingen som er gjort på norsk jord siden 2. verdenskrig.

Breivik hadde ingen bemerkelsesverdige egenskaper. Han var ingen Hamsun. Han er ingen, som gitt sitt «vidd», er verdt å debattere. Han er en man ikke skal gjøre større enn uforstanden i hans eget sinn. Han drepte uskyldige nordmenn. Hadde gjerne drept flere. Ville kanskje med det bli «stor». For hvem? Er handlingen egentlig verdt en statue i det hele tatt?

De drepte ble tatt ut av verden med skudd som ikke forsto menneskeverdet. Breivik maskakretere andre med egen bitterhet, ensomhet og hat mot en allmektighet som kanskje bare eksisterte i hans sinn. De som vil, de kan bruke tiden på å forstå hva han gjorde. Men må naboer se på den morbide galskapen hans hver dag?

Å gi terroren, og slik også Breivik, et kunstnerisk utformet og påkostet monument som ser mot Utøya, det mener jeg er sykt. Få av de som bor i det synet vil ha et slikt minnesmerke. De har kjempet imot det lenge.

Å minnes noen, eller noe, det er og skal være en stor og sjelden handling. Et ritual. Noe du ikke gjør daglig, med mindre du plutselig og hjelpeløs er lukket inne i sorg. Det er noe annet. Det er noe som kan skje alle.

Men å definere at man allerede har et sårt og jernsterkt nasjonalt minnesmerke i sentrum av Norges hovedstad, det virker logisk for meg. Men å påminne naboer ved Utøya om det verste som har skjedd i Norge etter 2, verdenskrig, hver eneste dag – det er vel en slags terror det òg?

Hver og en som døde på Utøya er unike. Lever videre i hjertene til familier og venner. Har vekket Norge. De har helt ufrivillig skapt en debatt om demokrati og terror. Er på så mange vis umistelige.

Når nasjonen minnes den verste terroren som har skjedd Norge, er det ikke da bedre å gjøre det der Norge samlet seg i et internasjonalt oppsiktsvekkende og utrolig sterkt rosetog?