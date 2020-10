annonse

annonse

Cato Husabø Fossen er høyres nye pressesjef, han har tidligere vært med i partiet.

Fossen er 28 år gammel og har jobbet som politisk reporter i NRK fra 2016. Han har også vært programleder i Dagsrevyen og Politisk kvarter, heter det i en pressemelding fra Høyre.

– Vi er strålende fornøyde med å få en av Norges fremste politiske journalister med oss på laget som ny pressesjef. Det er under ett år til valget hvor målet er et historisk gjenvalg for Høyre i regjering og Erna som statsminister, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

annonse

Han har sittet i kommunestyret for Høyre i Førde. Men han meldte seg ut av partiet da fikk jobb som journalist. Foruten NRK har han også jobbet i Firda, VG og TV2

– Nå har jeg dekket fire valg som journalist, og har lyst til å få en ny inngang til det. Så nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å sørge for at vi får fire nye år med Erna, sier Cato Husabø Fossen til Dagens Næringsliv.