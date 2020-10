annonse

NRK valgte å dra på pub etter presidentdebatten tirsdag kveld. I de sene nattetimer fant de en stupfull Trump-tilhenger de intervjuet.

Innslaget i Dagsrevyen onsdag startet med reaksjoner fra Bidens tilhengere. En liten gjeng hadde samlet seg i biler for å se debatten på storskjerm.

En kvinne fikk mikrofonen fra NRK og det ble et helt vanlig intervju der hun fortalte hvordan hun oppfattet debatten.

Full mann

Så var det Trump-tilhengerne sin tur. NRK tok med seg et kamerateam inn på en pub i Los Angeles der bordene var fulle av vinflasker og øl. NRK filmet når Trump-tilhengerne hoiet og var høylytte.

Etter at debatten var ferdig, trolig langt inn i de sene nattetimer, valgte NRK å intervju en stupfull Trump-supporter.

– Presidenten fikk et klart overtak på Biden, sa en svært beruset mann i det korte intervjuet.

Det var flere store forsamlinger over hele USA der edru Trump-supportere samlet seg for å se presidentdebatten i lag. Men NRK valgte å rapportere fra en pub.

Charlottesville

Litt senere i sendingen ble NRKs USA-korrespondent Anders Magnus spurt om gruppen Proud Boys. Gruppen har fått mye oppmerksomhet etter at Joe Biden trakk de frem under presidentdebatten.

«Stand Down, and stand by», sa Trump om Proud Boys etter å ha blitt presset fra både programleder Chris Wallace og Joe Biden. Trump uttalte torsdag at han ikke visste hvem Proud Boys var.

PRESIDENT TRUMP: "I don't know who the Proud Boys are…" RPEORTER: "Do you denounce White Supremacists?" PRESIDENT TRUMP: "I've always denounced any form of any of that. But… Joe Biden has to say something about Antifa. It's not a philosophy…" pic.twitter.com/3noO2KLj01 — Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2020

Anders Magnus trakk deretter frem et utspill fra Trump for et par år siden som har blitt tilbakevist som falske nyheter.

– Folk tolker uttalelsene (om Proud Boys) på samme måte som da han etter Charlottesville-demonstrasjonene sa at det var flotte folk på begge sider. Der var det også noen av disse høyreorienterte som drepte en kvinne, sa Anders Magnus.

Men NRK-journalistens påstander stemmer ikke, og har blitt faktasjekket ved flere anledninger. Trump sa dette i forbindelse med en demonstrasjon om fjerningen av Robert E. Lee-statuen, og ifølge Politifact.com er uttalelsene om «flotte folk på begge sider» tatt ut av kontekst.

Etter flere måneder med venstreekstreme opptøyer i USA, er selvfølgelig NRK mest opptatt av de høyreekstreme. Det er… Publisert av APs Rikskringkasting Onsdag 30. september 2020

Proud Boys

NRK hadde også et langt innslag om Proud Boys. Den høyreorienterte gruppen ble startet som en spøk av komikeren Gavin McInnes i 2017, men han trakk seg ut i 2018. McInnes har blitt intervjuet om gruppen i programmet Dateline.

Proud Boys har vært involvert i et par slosskamper med den venstreradikale gruppen Antifa. De har selv hevdet at slosskampene har vært i selvforsvar. De har ikke vært involvert i drap eller angrep på politiet, eller brent ned bygninger, eller plyndret butikker. De sier de støtter politiet.

NTB publiserte en artikkel torsdag der de omtalte Proud Boys som en «hvit makt»-gruppe. Også andre medier i Norge har omtalt Proud Boys some «høyreradikale hvite ekstremister».

Lederen av Proud Boys er imidlertid brun i huden. Han heter Enrique Tarrio og er oppvokst på Cuba. Ifølge grunnlegger Gavin McInnes er det «horder» av både svarte og latinamerikanske medlemmer i Proud Boys.

Ifølge LA Times omtaler Proud Boys seg som en gruppe «vestlige sjåvinister» som tror på ytringsfrihet, våpenrettigheter og lukkede grenser, og motarbeider raseskyld og politisk korrekthet.

The Proud Boys bills itself as a group of “Western chauvinists” who believe in free speech, gun rights and closed borders and oppose racial guilt and political correctness. @RichReadReports explains: https://t.co/vGYAVrdKAy — Los Angeles Times (@latimes) October 1, 2020

Etter at et samlet pressekorps stemplet Proud Boys som en høyreekstemistisk hvit makt-gruppe har Proud Boys selv uttalt at de tar avstand fra alle som kaller seg hvit makt, ifølge Fox News.

– Jeg vil si dette på vegne av hele den nasjonale organisasjonen Proud Boys fordømme hvit overherredømme, sa Thad, sjef for Proud Boys Salt Lake Utah.

“I will go out and say that the #ProudBoys as a whole, I will say this on behalf of the entire national organization, denounce white supremacy." – Thad, Chief of the Proud Boys Salt Lake Utah Chapter pic.twitter.com/WGlUEx3jeF — 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐞 (@brian_schnee) October 1, 2020