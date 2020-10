annonse

NRK skrev at den venstreradikale organisasjonen Antifa er «en venstreorientert politisk bevegelse». Så slettet de beskrivelsen etter at Resett omtalte saken.

I artikkelen ble den venstreradikale voldsgruppen Antifa nevnt av statskanalens journalist. NRK-Journalisten skrev at Antifa er en «venstreorientert politisk bevegelse».

«Antifa er en venstreorientert og antifascistisk politisk bevegelse som tar sikte på å nå sine mål gjennom bruk av både ikkevoldelig og voldelige handlinger», skrev NRK.

Antifa har blitt planlgt oppført på amerikansk terrorliste, ettersom de har utført både grov vold mot uskyldige mennesker, og vært delaktige i plyndringer og brannstiftelser. Resett har som en av få norske medier omtalt volden som er blitt utført av Antifa-ekstremister de siste månedene.

Artikkelen fortsetter.

Slettet beskrivelse

Antifa-aktivister har også drept uskyldige mennesker.

I forrige måned ble en kristen Trump-supporter henrettet på åpen gate i byen Portland av en Antifa-aktivist. Han ble drept fordi han støttet president Donald Trump. Antifa samlet seg i Portland timer etter hendelsen og jublet over drapet.

Det ble også observert plakter i byen med påskriften «Hvil i piss, Jay», som var en hilsen til den drepte Trump-tilhengeren.

Antifa posted these signs in Peninsula Park in Portland. One flyer mocks the murder of Aaron “Jay” Danielson. pic.twitter.com/nn4CUk4LwB

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 26, 2020