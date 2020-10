annonse

NRKs «USA-eksperter» var skråsikre før presidentvalget i 2016 på at Donald Trump aldri ville bli president.

– Han har sagt og gjort så mye rart, sa «USA-eksperten» Are Flaten uten å blunke i et NRK-program i 2015. Se video lenger ned i artikkelen.

Eksperten mente det var helt bombesikkert at Trump aldri ville bli president, og at han til og med ikke kom til å vinne innad i det republikanske partiet.

Se video: NRKs «USA-ekspert» Hilde Restad antyder at Trump kan være ond og dum

Snoen

Skråsikker var også Minervas Jan Arild Snoen.

Først nektet han for at Trump ville bli republikanernes presidentkandidat. Så, rett før valget, ble han invitert til NRKs studio der han måtte beklage for at han tok feil. Han ga deretter Trump kun 10 prosent sjansen for å slå Hillary Clinton. Han bommet fullstendig på sin spådommer.

Snoen har, etter å ha bommet fullstendig på alt han har spådd i presidentvalget, likevel blitt invitert tilbake til NRK for å snakke om Trump som «USA-ekspert» i ettertid.

Flere erfarne journalister hadde liten tro på Trump.

TV 2s Pål T. Jørgensen hevdet i et intervju at Hillary Clinton ville vinne lett over Donald Trump, hvis han ble nominert som kandidat for republikanerne. Han tok skammelig feil.

2016: Pål T. Jørgensen ville satt pengene sine på at Marco Rubio ble republikanernes presidentkandidat. – Hillary… Publisert av APs Rikskringkasting Mandag 28. september 2020

