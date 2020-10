annonse

Den nye «faktasjekkeren» faktiskfakta.no skal ta opp kampen mot den NRK-finansierte nettsiden Faktisk.no.

Sommeren 2017 ble «faktsjekknettstedet» faktisk.no opprettet med økonomisk støtte fra statsfinansierte NRK, Amedia, Dagbladet, VG og TV 2.

«Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge», står det i beskrivelsen av dem selv på deres eget nettsted.

Facebook-politi

Men ikke alle har vært like begreistret for hvordan faktisk.no har utviklet seg.

Journalist i VårtOslo, Arnstein Lindstad, gikk kraftig ut mot faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg i en kommentar i Medier24.no. Han mente at faktisk.no har blitt et Facebook-politi der de bruker tid og ressurser på å faktasjekke det privatpersoner skriver på Facebook.

Tidlige journalist Jarle Aabø mener det samme.

– At Faktisk.no faktasjekker Facebook-poster delt av privatpersoner skaper en mistanke om at Faktisk.no har for lite å gjøre, eller har en skjult agenda, skriver Aabø.

Til kamp mot faktisk

Som følge av misnøyen med Faktisk.no har en ny faktasjekker nå blitt opprettet.

FaktiskFakta.no skriver på sin nettside at de skal faktasjekke faktasjekkerne.

«Tiden hvor faktisk.no/VG/NRK og andre mediahus kan drive med hvitvasking av løgner og kalle det “fakta” er snart over. Mediahus med falsk ytring kan havne i en søkbar liste med poengskåring. Falske nyheter skal ikke lønne seg!», skriver de.

FaktiskFakta.no er i startfasen og har lagt ut noen faktasjekker allerede. På Facebook melder de om gode besøkstall og at de har flere faktasjekker som de snart skal publisere.

«Det er veldig gledelig at så mange viser sin interesse for fakta. For oss kommer fakta først. Vi kan også opplyse om at vi har 2 nye saker til behandling nå. Den ene er Co2 fangst fabrikken på Brevik. Den andre er fakta rundt konsekvensutredning av vindmølleutbyggingen som nå skjer i Norge», skriver de på Facebook.