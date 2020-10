annonse

Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt. Hun mener det er direkte misvisende å snakke om risiko for næringsdrivende.

– I økonomisk teori er risiko og avkastning nært knyttet sammen. Jo tryggere en investering er jo lavere er forventet avkastning, skriver hun i Klassekampen, og gir oss en innføring i risikoforståelse:

– Risiko = sannsynlighet x konsekvens. Å hoppe fallskjerm går stort sett veldig bra, men går det dårlig dør du. Altså er risikoen stor.

Sneve Martinussen skriver at de som satser, og vinner noen år, er plutselig tapere et annet. Hun påpeker også at risikovilje skaper vekst og noen ganger sure tap. Men hun bemerker at de rike ikke mister alt de eier, og forklarer det metaforisk.

– Det blir som å hoppe i strikk over et hav av madrasser, det ser fryktelig farlig ut helt til man legger merke til sikkerhetsselen, strikken og madrassene.

Hun stiller spørsmål om de som figurerer i Kapitals liste over de 400 rikeste her i landet har fortjent alle pengene.

– Der vi andre sier oss fornøyd med fast jobb og Volvo skapes store verdier av dem som våger. Og når de lykkes er premien vel unt, skriver Sneve Martinussen, og stiller et spørmål:

– Men er det egentlig så risikabelt å være kapitaleier, og hvem er det som tar regninga når pengene renner ut?

Nestlederen mener at ingen liker å se milliarder renne ut av kontoen. Men reelt sett er risikoen for å miste sin egen økonomiske trygghet veldig liten – når man satser så vanvittig mye mer enn man trenger. Det er ikke de som må betale regningen, mener Sneve Martinussen.

– Når den økonomiske krisa rammer er det alltid arbeidsfolk som tar konsekvensene, også denne gangen. Men med nulloppgjør i hotellene har hotellkongene sørget for at det er en risiko de aldri får betalt for i gode tider.

