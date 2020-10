annonse

Donald Trump krever etterforskning etter en potensiell valgfuskskandale som involverer Minnesota-representanten Ilhan Omar. Presidenten får støtte av demokraten Tulsi Gabbard som stilte som presidentkandidat tidligere i år.

De siste dagene har undercover-journalistene i Project Veritas fått flere millioner visninger på de avslørende videoene de har lagt ut på sosiale medier.

Project Veritas har fått tak i video-opptak fra folk som angivelig jobber for den somaliafødte demokraten Ilhan Omar der svindlere har drevet innsamling av forhåndsstemmer fra eldre somaliere i Minneapolis mot betaling. Ifølge Project Veritas har flere blitt presset av de angivelige svindlerne.

Betalt for stemmer

I avsløringen har flere somaliere stått frem og sagt at de har fått betalt flere tusen kroner for å ha stemt på Omar. Minnesota har fere tusen somaliere i sin by og Omar kan ha blitt valgt inn i kongressen i 2018 som følge av stemmefusk.

De som har stått frem etter avsløringene skal ha fortalt undercover-journalistene i Project Veritas at de betalte penger for stemmene. Svindlerne skal angivelig ha vært med inn i valgurne og sjekket at Omar var den kandidaten de stemte på.

Svindlerne skal ha uttalt i de kommer til å være i trøbbel om de blir avslørt, ettersom det er ulovlig å stemme for andre i USA. Strafferammen for slike forbrytelser er fengsel inntill fem år. Frontfigur i Project Veritas, James O’Keefe, ble intervjuet av Fox News etter at undercover-videoene gikk viralt.

Donald Trump krever etterforskning etter Project Veritas avsløringer.

– Dette er helt ulovlig. Håper at den amerikanske advokaten i Minnesota har dette, og andre av hennes mange ugjerninger, under alvorlig gjennomgang ??? Hvis ikke, hvorfor ikke ???, skrev presidenten på twitter og viste til avsløringen som ble skrevet om i nettavisen Breitbart.

This is totally illegal. Hope that the U.S. Attorney in Minnesota has this, and other of her many misdeeds, under serious review??? If not, why not??? We will win Minnesota because of her, and law enforcement. Saved Minneapolis & Iron O Range! https://t.co/yete31P680 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Trump og hans administrasjon har lenge vært bekymret over valgfusk via poststemmer.

I forrige uke ble det avslørt at stemmsedler, som kom fra det amerikanske Forsvaret, var blitt kastet i søpla i Pennsylvania. Stemmene var til Donald Trump og presidentens pressesekretær Kayleigh McEnany bekreftet dette under en pressekonferanse.

White House Press Secretary @KayleighMcEnany on mail-in ballots discarded in Pennsylvania, where 100% of them were cast for President @realDonaldTrump pic.twitter.com/TN8kA7mhha — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) September 24, 2020

Bekymret

Som følge av avsløringene rundt stemmefusket i forbindelse med valgseieren til den somaliafødte Omar, får Trump støtte fra Demokratenes Tulsi Gabbard. Hun advarer mot stemmefusk i årets valg etter å ha sett videoavsløringene fra Project Veritas, skriver Fox News.

– Project Veritas gir ytterligere bevis på behovet for å forby innsamling av stemmesedler. Det er ikke et partipolitisk spørsmål. Det har blitt misbrukt for å hjelpe både republikanske og demokratiske kandidater, eksempelsvis i North Carolina og California, skrev hun på twitter og la til at innsamling av forhåndstemmer bidrar til valgfusk.

Gabbard stilte som presidentkandidat for Demokratene.

Project Veritas offers further evidence of the need to ban ballot harvesting. It's not a partisan issue. It's been abused to help both R & D candidates, including in North Carolina & California. Please help by telling your congressional rep to pass our bipartisan bill HR8285. https://t.co/AJequVVrzc — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) September 29, 2020

Første muslim

Politiet i Minneapolis har startet etterforskning om den angivelige valgfusk-skandalen.

I videoene under kan du se avsløringene fra Project Veritas. Det rettes også anklager mot at Omar har blitt valgt inn i den amerikanske kongressen med økonomisk hjelp fra Palestinere. Omar har under sin periode som kongressmedlem rettet kraftig kritikk mot Israel.

Omar kom til USA som 8-åring som flyktning fra Somalia, og bosatte seg i Minnesota sammen med familien. Hun ble valgt som kongresskvinnene for delstaten i 2018, som første muslimske kvinne.