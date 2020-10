annonse

– Normaliseringen av båndene med Israel var strategisk bra for De forente arabiske emirater, og vil gi oss en større av en global tilstedeværelse, sier landets utenriksminister Anwar Gargash.

Israel Hayom melder at Gargesh kom med kommentarene under en virtuell pressekonferanse på sidelinjen av FNs virtuelle generalforsamlingsmøte med verdens ledere fredag.

Han sa at De forente arabiske emirater (UAE) ikke trengte fred med Israel for å stå opp imot Iran. Han mente likevel at Irans aggressive politikk over de tre siste tiårene har skremt mange arabiske land, som har fått dem til å se på forholdet til Israel «med friske øyne», som «kanskje ikke har vært Irans intensjon.»

Gargesh ville ikke spekulere i om andre arabiske land vil følge De forente arabiske emirater og Bahrain i å opprette diplomatiske forbindelser med Israel.

– Det eneste jeg vil si er at jo mer strategiske israelerne ser på disse forholdene, jo flere dører vil åpnes for dem. Hvis de ser transaksjonelt på det, tror jeg ikke det kommer til å sende et veldig godt signal med tanke på å normalisere forholdet med mange av de arabiske landene, sa han og la han til:

– De forente arabiske emiraters budskap til Israel er å se på disse mulighetene og være strategisk – å tenke langsiktig snarere enn kortsiktig. Og bevise at landene som sier at beslutningstakerne i det israelske politiske systemet bare tenker taktisk tar feil.

Forhandlinger

En måned etter at den USA-meglede diplomatiske avtalen mellom UAE og Israel ble undertegnet i Det hvite hus, opplyste Gargash at de to landene forhandler om «normale bilaterale forbindelser.» Han presiserte at UAE har sendt flere forslag til avtaler til israelerne om beskyttelse av investeringer, dobbeltbeskatning, visumfritak og flyforbindelser.

– Vi venter på at de skal komme tilbake til oss, fordi det er viktig at et forhold bygges på disse solide fundamentene, sa han.

Internasjonale reaksjoner

Gargash forklarte også at beslutning om å normalisere forholdet med Israel generelt har blitt godt mottatt verden rundt. Beslutningen har skapt entusiasme i Europa, oppnådd tverrpolitisk støtte i USA, samt støtte fra Russland og Kina, og mange andre land i Afrika og Asia.

– Men den arabiske verdenen og regionen forblir polarisert, selv om jeg vil si at vi ikke har mistet en eneste venn, sa han.

UAE-utenriksministeren kalte – ikke overraskende – den iranske reaksjonen mot normaliseringen for «veldig alarmerende», men rettet spesielt hardt skyts mot Tyrkia. Han kalte Ankaras motstand mot avtalen for «rent hykleri» og beskyldte den tyrkiske regjeringen for å «forsøke å utnytte den palestinske situasjonen av smale regionale hensyn.» Han bemerket at 550.000 israelere besøkte Tyrkia i fjor, at landene handler for om lag 3 milliarder dollar årlig, og at Tyrkia har hatt en ambassade i Israel i flere tiår.

Det palestinske spørsmålet

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, på sin side, kritiserte UAE og Bahrain for å ha opprettet diplomatiske bånd med Israel i sin forhåndsinnspilte tale til FNs generalforsamling fredag. Han etterlyste en internasjonal konferanse tidlig neste år for å kunne starte en «ekte fredsprosess.»

– De forente arabiske emirater forventet palestinsk opposisjon, sa Gargash, som la til at UAE fremdeles støtter tostatsløsningen og ønsker en slutt på israelsk okkupasjon.