Etter at Kypros droppet sin motstand mot EU-sanksjoner mot Hviterussland, er det ingen politisk hindre for å innføre sanksjonene.

– Den politiske avgjørelsen er tatt. Fredag starter vi den skriftlige prosedyren for å innføre sanksjonene, sier EU-president på en pressekonferanse natt til fredag. Den første dagen av unionens toppmøte var viet utenriksspørsmål, med sanksjoner mot Hviterussland og forholdet til Tyrkia som hovedsaker.

Kypros har lenge satt seg på bakbeina og nektet å gå med sanksjoner mot personer i det hviterussiske regimet før de andre landene gikk med på tøffere tak mot Tyrkia i Middelhavet. Før stats- og regjeringssjefene ga seg for kvelden ved 1-tiden, var Kypros tilbake i folden.

Ikke Lukasjenko

Michel sier det er rundt 40 navn på listen over personer som kommer til å bli omfattet av sanksjonene. Det er en drøy måned siden EU-landenes utenriksministre i prinsippet ble enige om at de ville innføre sanksjoner mot personer som medvirket til valgfusk og på å slå hardt ned på demonstrasjonene etter det omstridte valget i Hviterussland i august.

EU anerkjenner ikke valgresultatet og sier det ikke gir Aleksandr Lukasjenko legitimitet som president. Michel sier Lukasjenko ikke står på sanksjonslisten i denne omgang.

Ber Tyrkia stanse

For å få Kypros med på laget, gikk stats- og regjeringssjefen inn for å sende et kraftig signal til Tyrkia. Den seneste disputten med landet gjelder leteboring etter gass i farvann Hellas og Kypros regner som sin økonomiske sone.

– Vi forventer at Tyrkia stanser sine ensidige og ulovlige handlinger. Det er en forutsetning for et positivt samarbeid på sikt, sier EU-kommisjonens leder og gjentar at alle de 27 EU-landene støtter opp om Hellas og Tyrkia.

– Vi er innstilt på å involvere oss med Tyrkia på en positiv måte, dersom de gjør det samme. Vi vil restarte dialogen og den politiske prosessen, sier Michel.

Tyrkia skulle egentlig vært tema under ledernes arbeidsmiddag i Brussel, men ble satt øverst på dagsordenen så snart møtet var i gang.

Ble orientert

I løpet av torsdagen orientert Tysklands statsminister om drapsforsøket på den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj. Michel fordømte igjen bruken av nervegift mot Navalnyj og sa den var et brudd på folkeretten. Forgiftningen blir tema også på neste toppmøte om to uker.

Utenrikssjef Josep Borrell orienterte toppmøtet om oppblussingen av konflikten i Nagorno-Karabakh. EU-presidenten oppfordret igjen til umiddelbar stans i kamphandlingene og fornyet dialog for å unngå ytterligere opptrapping av volden.

Ny dag venter

Toppmøtet fortsetter fredag formiddag med mer hjemlige saker. Da skal lederne diskutere industripolitikk, digital omstilling og hvordan de kan styrke EUs indre marked. Ett av punktene det kommer til å bli diskusjon om er såkalt strategisk autonomi, altså å være mindre avhengig av andre på visse områder. Temaet er blitt aktuelt etter erfaringene med forsyninger av blant annet verneutstyr under pandemien.

Fredag blir det også en orientering om forhandlingene med Storbritannia om der fremtidige forholdet når overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.