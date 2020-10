annonse

I 2019 kom det 612 700 asylsøkere til Europa, det er ny rekord, unntatt kriseåret 2015.

Ifjor gav Norge opphold til 78 prosent av asylsøkerne, og det er nesten det dobbelte av Tyskland.

– Asylinnvandring fremstilles ofte som noe uunngåelig. Det er det naturligvis ikke. Det er valgt. Det er derfor enkelte land tar imot mange asylsøkere, mens andre land tar imot få. I stedet for å begrense tilgangen til asyl har man gjort det vanskeligere å nå stedene hvor asyl kan søkes, skriver Asle Toje i Utrop, legger til:

– EUs felles asylpolitikk dikterer at asyl må søkes i landet som søkeren først kommer til. Disse landene har gjennomgående streng asylpraksis. Resultatet er en økning i ulovlig innvandring. Et nettverk av smuglerruter sluser asylsøkere mot nord.

Toje skriver at størrelsen på innvandringen til Europa mangler sidestykke. Men at byrdene fordeles ujevnt. Landene i sør blir sittende med mange asylsøkere.

– Landene i nord mottar flere innvandrere enn hva borgerne er villig til å akseptere. Europa klarer bare å returnere rundt førti prosent av grunnløse asylsøkere. Dette gjør at folk fra land som rutinemessig nektes asyl, som Nigeria og Pakistan, tar sjansen.

Han sier videre at Europa signaliserer en større vilje til å gi asyl, enn de villig til å tilby. Han mener at EU har mislyktes i å få kontroll med ulovlig innvandring og prøver i disse dager å enes om en «migrasjonspakt».

Men Toje tror ikke det vil lykkes, fordi mange europeiske land mistenker EU for ikke å egentlig ønske å få kontroll med innvandringen. Han nevner også andre problemer, som at EU sentralt antar at resten av landene vil være like ivrige på å ta imot migranter som land som Tyskland og Norge. Samt hvis leirene tømmes, så kommer det nye og fyller de opp igjen.

– Oxford-økonomen Paul Collier påpeker at rundt 40 prosent av befolkningen i fattige land sier at de ville emigrere hvis de kunne. Blant asylantene er det et betydelig innslag av økonomiske flykninger som forteller den historien som gir opphold, sier Toje.

Europa har sju prosent av verdens befolkning, 25 prosent av verdiskapningen.

