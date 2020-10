annonse

At menneskenaturen, ja alle levende veseners natur, er grunnleggende egoistisk.

Det kan ingen benekte med mindre han eller hun forklarer hvordan vedkommende har motbevist utviklingslæren slik den ble fremlagt av Charles Darwin og senere videreutviklet av William Hamilton: Den siste viste at individet ikke er egoistisk på vegne av seg selv, men på vegne av sine gener.

Men som Daniel Kahneman viste, og som han fikk Nobelprisen for, finnes det en rask og en langsom form for tenkning. Den første, som godt kan kalles emosjonell, er bra nok i hverdagslivets velkjente situasjoner, men i mer uvanlige situasjoner trenges det grundig tenkning for å komme til en tilfredsstillende løsning med etterfølgende handling.

Der situasjonen krever tenkning og man like vel lar handlingen styres av emosjoner, kan dette godt beskrives som det som på engelsk kalles moral self indulgence (moralsk selvtilfredsstillelse) – man handler slik at man får en god magefølelse uten å bry seg om virkningene på lengre sikt for en selv og for andre.

Diskusjonen om hvor mange man skal hente hit til landet fra Moria på Lesbos er av dette slaget, emosjonsstyrt, en jakt på sin egen gode magefølelse. Tenkning ville vist at det rette antallet er null. Å ta inn innvandrere fra underutviklede land, spesielt om de er muslimer, betyr, som Freedom Houses oversikt viser, en svekkelse av demokratiet pluss en økende religiøs bøllementalitet.

I tillegg til dette kommer, som vi ser her i landet, økt kriminalitet og økt snylting på velferdsstaten. Dessuten lar man disse landene få avlastning for sin voksende befolkning i stedet for at de selv må ta ansvaret for dette. Svært mange lands befolkning er alt nå for stor, målt ut fra den stadig større miljøødeleggelsen med sitt tap av arter.

Hva innvandringen, som våre politikere bare lar fortsette, fører til på lengre sikt, kan man i alle fall komme med en plausibel spådom om: Det ville ikke vært rart om det hele endte med en smell gitt at innvandrerne trolig har høye tanker om sin egen styrke, støttet som de er av Allah.