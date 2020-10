annonse

Unge Høyre og KrFU stiller seg kritiske til at banner med teksten «50 ikke er nok. Evakuer Moria nå» og «Skjerp deg, Erna!» har vært hengt fra kirker i Oslo.

Organisatorisk nestleder Eline Kunzendorft i KrFU forteller at hun ble opprørt da hun så «Erna-banneret» på Ila kirke.

– Er jeg ikke velkommen i kirken fordi jeg støtter dagens regjering, spør hun i Vårt Land.

Kunzendorft synes ikke det er OK å henge opp den typen budskap. Hun mener at dette er både polariserende og nedsettende.

Avtroppende 1. nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, sier seg enig i kritikken. Han mener at kirken må passe seg for å gå for langt i å peke på konkrete virkemidler fordi de ikke er eksperter eller politikere.

Oslo-biskop Kari Veiteberg hevder at kirken alltid har tatt stilling i etiske spørsmål. Hun bekrefter også at hun har godkjent banneret med teksten på Paulus kirke.

– Jeg tar til etterretning at ungdomspartiene synes det synes det er her grensen for politiske ytringer går, sier hun.