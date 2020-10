annonse

– Kommentarfeltene var aldri, og vil aldri være, samlende arenaer for befolkningen.

– Selv om folk flest ikke selv deltar i kommentarfelter, har nettrollenes aktivisme likevel en negativ konsekvens. Denne omtales som «The Nasty Effect».Det originale innlegget, for eksempel kronikken eller nyhetssaken, oppleves mer negativt fordi kommentarfeltet gir inntrykk av at «alle» synes at det er idiotisk, skriver Tellef S. Raabe i Aftenposten.

Raabe er stipendiat ved University of Cambridge. Han skriver debatter fungerer greit på nisjepublikasjoner, og i den forbindelse nevner han Resett.

En annen driver for fragmenteringen av offentligheten er nyhetsøkonomien, hevder Raab, og viser til at halvparten av papiropplaget har forsvunnet på under ti år. Aviser legger innhold bak betalingsmur, og de fleste blir holdt utenfor.

– At mediebruk følger klasse er ikke noe nytt, men skillet mellom dem som har tilgang på «kvalitetsnyheter», og dem som ikke har det, vokser, skriver han, og sier at media mister også kunder:

– I 2010 leste 80 prosent av nordmenn en papir- eller nettavis på en gjennomsnittsdag, mot 66 prosent i 2019. Nyhetskonsum kan selvsagt også foregå på Snapchat eller podkast, men det virker tydelig at nyhetsbruk på tvers av formater og flater er synkende.

Han skriver videre at Dagsrevyen hadde en oppslutning på over 50 prosent på 1980-tallet, mens i dag er prosenten på knappe 12. I aldersgruppen 20–39 er andelen under 3 prosent.

– Befolkningen må i det aller minste kunne lese om eller se på personer i situasjoner som de kan kjenne seg selv igjen i, eller som tar debatter på deres vegne, sier han, og legger til:

– Dét er vanskelig å få til dersom medieorganisasjonene fortsetter å være så homogene, for journalister har en tendens til å snakke med dem som ligner på dem selv.

Mediene må i større grad speile befolkningen de skriver for, mener Raabe, og slår fast at illusjonen om en felles offentlighet, hvor alle deltar på lik linje, må legges død.

