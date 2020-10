annonse

annonse

Den siste runden med krig mellom Armenia og Aserbajdsjan om Nagorno-Karabakh vil sannsynligvis ikke ende med store forandringer med tanke på den militære situasjonen på bakken.

Etter 15 år med mislykkede forhandlinger mellom Aserbajdsjan og Armenia om å finne en løsning på den fastlåste situasjonen i den aserbajdsjanske utbryterprovinsen Nagorno-Karabakh, har krig på nytt brutt ut mellom de to sørkaukasiske erkefiendene. Militære trefninger mellom Jerevan og Baku er ikke uvanlig, men denne nye runden med stridigheter representerer en voldsom eskalering.

Siden det ydmykende tapet i krigen mot Armenia i 91-94, har Aserbajdsjan blitt en storeksportør av olje og gass, og har brukt mye av inntekten fra disse ressursene på å modernisere sitt militære. Ifølge offisielt tilgjengelige tall, har Baku betraktelig større militære styrker enn Jerevan, så denne gangen er den militære maktbalansen til fordel for Aserbajdsjan. Flere eksperter snakker derfor om den mest omfattende stor-skala aserbajdsjanske militæroperasjonen noensinne.

annonse

Enn så lenge er hvem og hvordan stridighetene begynte uklart, og krigståken gjør det vanskelig å fastslå hvem som så langt har kommet best ut av det. Mens Aserbajdsjan har det militære overtaket, har Armenia fordelen av å ha forskanset sine posisjoner over en lengre periode i de bestridte fjellområdene. Flere videoer som er tilgjengelig på nettet, viser at begge sider har lidd – og fortsetter å lide – store tap.

Enn så lenge er krigen begrenset til de to erkefiendene, men i bakgrunnen følger regionale stormakter utviklingen med argusøyne. Eksperter frykter at de kan komme til å involvere seg direkte på slagmarken hvis konflikten eskalerer videre. Ved siden av hovedaktørene, vil Russland, Tyrkia, og i mindre grad Iran, gjøre alt i sin makt for å forsikre at utfallet av krigen ikke går imot deres geopolitiske interesser.

Hva er disse interessene, og hvordan kommer det til å påvirke situasjonen? Resett har konsultert et bredt spekter av kilder for forsøke å forstå hvordan utviklingen blir fremover.

annonse

Bakgrunnen

Nagarno-Karabakh var en del av oldtidens Armenia for 2000 år siden, og har siden vært kontrollert av en rekke forskjellige imperier under forskjellige perioder i historien. Regionen ble ikke en del av Aserbajdsjan før i 1921 da landet var en del av Sovjetunionen – kjent som aserbajdsjansk SSR. Selv om armensk SSR krevde suverenitet over provinsen, overførte Stalin Nagorno-Karabakh til aserbajdsjansk SSR i sin tid for å berolige den nylig opprettede tyrkiske nasjonen.

Under sovjetperioden var Nagarno-Karabakh relativt rolig, men da kommunistimperiet kollapset i 1991, brøt det ut voldsomme uroligheter i provinsen mellom den kristen-armenske majoritetsbefolkningen og den muslimsk-aserbajdsjanske minoritetsbefolkningen. Provinsens etniske armenere krevde å bli en del av Armenia eller en selvstendig stat. Det endte til slutt i blodig krig om kontrollen over Nagorno-Karabakh mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Etter 30.000 drepte og over én million fordervede personer, endte stridighetene i en våpenhvile i 1994, hvor Armenia tok kontroll over provinsen. Men siden Nagorno-Karabakh er ansett som aserbajdsjansk territorium internasjonalt, fant aldri noen offisiell annektering sted, som ville representert en stor eskalering. I stedet ble den armenske utbryterrepublikken Artsakh (Nagorno-Karabakh) unnfanget inne i aserbajdsjansk territorium.

Siden våpenhvilen i 1994, har regionen vært vitne til flere regelmessige mindre og større sammenstøt mellom armenere og aserbajdsjanere – senest i 2016. Men ifølge flere eksperter, representerer denne gangen en voldsom eskalering sammenlignet med tidligere konflikter, og har potensialet til å trekke inn større regionale makter i et geopolitisk maktspill.

Artikkelen fortsetter

annonse

Tyrkia

Tyrkia er på mange måter Aserbajdsjans «storebror» og «ultimate beskytter». Som tyrkisk-språklige stater, har landene sterke kulturelle bånd i et forhold kjent som «ett folk to land». De er strategiske partnere – med og tette politiske, militære og økonomiske forbindelser. De sikkerhetspolitiske båndene mellom Aserbajdsjan og Tyrkia har også vokst seg sterkere den siste tiden.

Ankara var raskt ute med å gi sin fulle støtte til Bakus militæroperasjon, med et løfte om å «støtte sine aserbajdsjanske brødre med alle tilgjengelige midler». Laurence Broers, forsker på tenketanken Chatham House, tolker denne uttalelsen med at Tyrkia er villig til å støtte Aserbajdsjan på alle militære måter utenom å involvere seg direkte i stridighetene med Armenia, som ville utløst en russisk reaksjon.

Les også: Tyrkia ut – Hellas inn? USAs nye geopolitiske strategi i Øst-Middelhavet

Broers spekulerer videre i at Tyrkia ser på konflikten over Nagorno-Karabakh som et nytt regionalt geopolitisk maktspill, hvor landet kan vise frem militært hardware til verden og samtidig styrke den tyrkiske militærindustrien. Flere spekulerer derfor i om den siste eskaleringen har fått grønt lys fra Tyrkias omstridte president, Recep Tayyip Erdogan, for å øke sin innflytelse i Sør-Kaukasus. Flere, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron, har også anklagd Erdogan for å sende syriske «leiesoldat-jihadister» til Aserbajdsjan for å piske opp stemningen.

Uansett hvilken rolle Tyrkia har i de pågående stridighetene, er utfallet av konflikten svært viktig for Ankara, som har mye å tjene – både i form av prestisje og realpolitiske imperativer. Erdogan ønsker å etablere seg som den ubestridte lederen av verdens tyrkisk-talende folk, samt utvide Tyrkias innflytelse i Sør-Kaukasus-regionen, på bekostning av regionens historiske stormakt, Russland.

Russland

Som unionsrepublikker i det tidligere Sovjetunionen, har Russland fortsatt tette økonomiske, militære og diplomatiske bånd til både Armenia og Aserbajdsjan. Som hovedleverandør av våpen til begge land over en årrekke, har Moskva tradisjonelt hatt stor innflytelse på de historiske erkefiendene. Siden status quo er å foretrekke for Moskva, har Kreml derfor vært forsiktig med å uttale seg åpenlyst og ta side i konflikten, utover å anmode partene om å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Men når alt kommer til alt, ligger Jerevan imidlertid dypere innenfor Moskvas geopolitiske interessesfære, enn Baku. Armenia er medlem av Russland-ledede regionale militære og økonomiske blokker som Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) og Den eurasiske økonomiske union (EEU), mens Aserbajdsjan ikke er det. Moskva har derfor hatt som tradisjonell politikk å passe på at det militære styrkeforholdet mellom Baku og Jerevan ikke blir for asymmetrisk. Siden olje- og gasseksportøren Aserbajdsjan er betraktelige rikere og derfor en større kunde av russiske våpen enn Armenia, balanserer Moskva dette med å selge nyere og bedre våpen til sistnevnte.

Les også: Valget i Russland: Sikkerhetspolitisk statusrapport. Del 1: Bakgrunnsinformasjon og Putins popularitet

Moskva har også en permanent militærbase i Armenia, som fungerer som et springbrett for å ivareta Russlands geopolitiske interesser i Sør-Kaukasus, som Kreml anser som sin historiske bakgård. Ifølge nestleder for Det franske instituttet for internasjonale og strategiske studier (IRIS), Didier Billion, er det en geopolitisk nødvendighet for Moskva å kontrollere regionen, så Kreml kommer ikke til å vike en tomme når det kommer til å beskytte Russlands geopolitiske interesser i møtet med tyrkiske fremstøt.

Det betyr i prinsippet at Russland ikke kommer til å akseptere store forandringer i den militære status quo i Nagorno-Karabakh, selv om Kreml har vært relativt tilbakeholdent så langt i konflikten. Hvis Tyrkia på noen som helst måte går aktivt inn på Aserbajdsjans side i en tofrontskrig med Armenia, mener Billion at det er «helt sikkert» at Russland kommer til å stå opp for sin armenske allierte, og en større krig vil bryte ut.

Artikkelen fortsetter

Iran

Den tredje regionale stormakten som har store geopolitiske interesser i Sør-Kaukasus – og per definisjon utfallet av krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan – er Iran. Med en stor aserbajdsjansk minoritet nordvest i landet – som ønsker å opprettholde sine tradisjoner, språk, kultur – er det i Irans geopolitiske interesse at dagens sikkerhetspolitiske status quo i Sør-Kaukasus forblir noenlunde intakt.

Selv om støtten til aserbajdsjansk separatisme fortsatt er lav i Iran, har pan-tyrkisk nasjonalisme generelt vind i seilene globalt, som gjør at Teheran anser at denne befolkningsgruppen kan utgjøre en potensiell trussel for regimet på sikt. Bulent Aras, professor i internasjonale relasjoner på Istanbul Policy Center-Sabanci University forklarer det slik: «Økende aserbajdsjansk nasjonalisme i Iran har blitt sett på som et alvorlig politisk problem i Iran.»

Les også: Eksiliranere: – Norge må fordømme menneskerettighetsbrudd i Iran

Siden en aserbajdsjansk seier i konflikten om Nagorno-Karabakh kan gi aserbajdsjanske separatistbevegelser i Iran nytt giv, er det i Teherans interesse at Baku ikke tar tilbake de tapte territoriene som er under armensk kontroll. Landet har derfor gått aktivt inn for å støtte den armenske utbryterrepublikken, selv om det benektes fra offisielt hold. Iransk-skiltede lastebiler har for eksempel ved flere anledninger blitt observert kryssende over grensen med forsyninger – mat, energi, våpen og andre produkter – til Nagorno-Karabakh, til Bakus store frustrasjon.

På tross av Aserbajdsjan er et sjiamuslimsk og Armenia et kristent land, trumfer nasjonalisme religiøse hensyn for Teheran i denne saken. Iran har blitt en viktig støttespiller ikke bare til Armenia, men også til de armenske separatistene i Nagorno-Karabakh. Mullaregimet vil derfor jobbe aktivt imot større forandringer i den militære status quo i Sør-Kaukasus til fordel for Aserbajdsjan

Sør-Kaukasus – imperiers møteplass

Sør-Kaukasus har lenge vært et sikkerhetspolitisk komplekst sted. Regionens mindre nasjoner – Armenia, Aserbajdsjan og Georgia – har lenge vært skvist mellom tre større makter – russerne, tyrkerne (osmanerne) og iranerne (perserne). Kontroll og innflytelse over regionen har lenge skiftet mellom de overnevnte imperiene. Historien er på ingen måte over, og den nye konflikten i Sør-Kaukasus kan fortsatt analyseres med det overnevnte prismet.

Den siste krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh sies å ha fått det grønne lys fra Erdogan, for å øke Tyrkias innflytelse i Sør-Kaukasus. Ankara vil derimot møte stor motstand fra både Russland og Iran, som har en geopolitisk interesse av at dagens fastlåste situasjon fortsetter på ubestemt tid. Spesielt kommer Moskva til å gjøre alt i sin makt for å hindre at Tyrkia gjør om på maktforholdet mellom Jerevan og Baku i Sør-Kaukasus, ettersom Ankaras inntog direkte utfordrer Russlands rykte som den ubestridte herren og stabilitetsgarantøren i regionen.

Med denne logikken er alt territorium som Aserbajdsjan tar tilbake fra Armenia i krigen om Nagorno-Karabakh direkte skadelige for russiske (og iranske) interesser, som vil iverksette tiltak for å snu utviklingen om nødvendig. Det er derfor all grunn til å tro at en ny våpenhvile mellom Jerevan og Baku kommer til å bli signert i nærmeste fremtid, med den militære status quo på bakken mer eller mindre intakt.