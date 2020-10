annonse

35 år gamle Laial Janet Ayoub brøt med en kultur farget av sosial kontroll. Nå har hun skrevet bok om det.

Familien flyktet fra Libanon, og de bosatte seg først i Askim. Der opplevde hun en idyllisk barndom. Men så flyttet de til Grønland i Oslo. Der var miljøet helt forskjellig. Der lærte hun at mange muslimer tror at det nåværende livet bare er en prøvelse og forberedelse til det neste.

– Jeg var hele tiden redde for å gjøre feil, fordi jeg var redd for at Gud skulle straffe meg. Den klumpen i magen unner jeg ingen, sier hun til Vårt Land.

På skolen fikk hun ingen venner, hun ble banke opp av jentegjenger. De sa stygge ting til henne på arabisk, så lærene ikke skulle forstå.

«De fortalte meg hvor dum jeg var som ikke gikk med hijab, og at jeg ville bli straffet for denne synden av Allah. Jeg ville bli hengt opp etter håret, fikk jeg vite. I helvete skulle jeg brenne i all evighet», skriver hun i boken.

Etterhvert ble presset for stort, hun tok også på seg hijab. Da ble hun godtatt og ble med i gjengen.

Ayoub sier at lærene var redde for å si fra, de ville ikke tråkke på deres kultur.

– Vi nordmenn liker å ha respekt for andres kultur og setter ytringsfriheten høyt. Vi er usikre på hvor grensen går før man tråkker på andres tro. På 1990-tallet var alt helt nytt, sier hun, og legger til:

– Minoritetsungdom har én fot i den opprinnelige kulturen og én fot i den norske kulturen. I mitt tilfelle var det ingen som tok kontakt og spurte hvordan det gikk med meg.