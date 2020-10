annonse

annonse

Den tverrpolitiske kommisjonen som arrangerer presidentdebattene i USA vurderer nye regler før de to siste debattene mellom Trump og Biden.

Presidenten selv synes ikke det er nødvendig, ifølge en melding han skrev på Twitter.

– Hvorfor skulle jeg la debattkommisjonen endre reglene for den andre og tredje debatten når jeg så enkelt vant siste gang?, skrev Trump.

annonse

Trumps kommunikasjonsstrateg, Jason Miller, understreker også dette.

– Vi står klar til å gå videre til andre og tredje debatt. Det burde ikke foretas endringer. Vi ønsker ingen endringer, sa han.

Biden på sin side uttalte følgende om den neste debatten hvor kandidatene får spørsmål fra velgerne:

annonse

– Jeg synes det er hensiktsmessig at når en person, en borger, noen som vurderer hvordan de skal stemme i år og når de stiller et spørsmål, at kandidaten får en sjanse til å svare fullstendig.

En av endringene kommisjonen nå vurderer, er å la moderatoren sku av mikrofonen til den av kandidatene som ikke overholder reglene.

Den erfarne TV-journalisten, Chris Wallace fra Fox News, som var moderator i den første debatten, mistet helt kontrollen og gjorde en dårlig jobb.

– Jeg hadde aldri drømt om at det ville spore av på den måten, sa Wallace til The New York Times onsdag.

Den neste debatten mellom Trump og Biden finner sted 15. oktober i Miami i Florida.