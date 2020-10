annonse

Nancy Pelosi mener at President Donald Trumps beslutning om å delta på valgkampmøter uten munnbind, var som å be om å bli smittet.

– Det å bevege seg i menneskemengder uten ansiktsmaske, var på en måte en invitasjon til at noe slikt skulle skje, sier Demokratenes leder i Representantenes hus til MSNBC.

Pelosi synes det er trist at Donald og Melania Trump har fått påvist coronasmitte. Hun gir imidlertid uttrykk for håp om at dette kan være en vekker for USAs innbyggere.