Casper Ruud presset verdenstreer Dominik Thiem i Roland-Garros-kampen i tennis, men det holdt ikke for nordmannen. Østerrikeren vant 3-0 i sett.

Sifrene ble 6-4, 6-3 og 6-1 i tredje runde. Ruud får nær 1,4 millioner kroner etter å ha vunnet to kamper i turneringen. Thiem kan fortsatt drømme om sluttseier på den røde grusen og en pengepremie på 17,5 millioner kroner. Han vant sin første Grand Slam-tittel i New York tidligere i høst.

Fredagens kamp gikk på hovedbanen under tak. Det var regn og vind i Paris hele dagen.

Ruud utfordret Thiem knallhardt i første sett. Nordmannen hadde seks breakballer i Thiems servegame, men utnyttet bare én av disse. Til slutt avgjorde Thiem med et knallhardt forehandslag Ruud ikke klarte å returnere skikkelig. Suseren ga storfavoritten settet 6-4 etter vel en times spill.

Østerrikeren brøt Ruuds serve på direkten i andresettet. Åpningsgamet der tok Thiem etter lang spilletid og litt dramatikk. Nordmannen havnet underveis i en lengre diskusjon med hoveddommeren. Ruud mente ballen fra Thiem gikk over linjen, men han fikk ikke medhold. Hawk-Eye-teknologien vist på Eurosport avslørte at Ruud hadde rett.

Thiem fikk en rekke breakballer etter dette og tok gamet etter et feilslag fra Ruud. Dermed var den norske 21-åringen på etterskudd på direkten. Det ble til 0-2 i game etter at Thiem hadde vist klassetennis i eget servegame.

På vei opp

Ruud kunne utlignet til 2-2, men misbrukte to breakballer i det fjerde gamet. I stedet økte Thiem til 3-1-ledelse med et serveess på vei mot 6-3 i settet. Det varte i 44 minutter.

I tredjesettet ble det tidlig en ny diskusjon med hoveddommeren, men heller ikke da nådde Ruud fram med argumentasjonen i første game. Tendensen i spillet holdt seg, og Thiem var ganske enkelt for god for Ruud. Sistesettet (1-6) gikk radig unna for en sliten nordmann. Han ble flere ganger offer for Thiems brutale forehand.

Roland-Garros-finalen spilles 11. oktober. Gruskongen Rafael Nadal er favoritt. Han har vunnet tolv ganger siden 2005.

Ruud ligger på 25.-plassen på ATPS verdensranking. Han har avansert voldsomt det siste året. Dette er andre sentrale rankingdatoer for Ruud:

13. januar i år: Tar plass blant de 50 beste med en 46.-plass.

4. mars 2019: Første gang inne blant topp-100 da han ble ranket nummer 94.

27. februar 2017: Slår seg inn blant verdens 200 beste på 133.-plass.

22. februar 2016: Får plass blant topp-1000 som nummer 797.