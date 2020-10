annonse

Av 637 innsatte i Københavns fengsler har under en tredjedel dansk opprinnelse. Resten er innvandrere, eller etterkommere av innvandrere.

Det viser en oversikt justisdepartementet har oversendt til det danske Folketinget, skriver BT.

– Det viser at at bandepakken virker – at vi får de kriminelle bort fra gaten, sier De Konservatives formann, Søren Pape Poulsen.

Han var tidligere justisminister, og sto bak den tredje bandepakken, med straffeskjerpelser som ble kalt «Bander bak gitter».

Folketinget skal nå gjennomgå bandepakkene, og undersøke om det er behov for noen endringer, slik som strengere straffer, eller mer verktøy til politiet. Søren Pape Poulsen sier at de kriminelle utvikler seg hele tiden, og at politiet må ha muligheten til å følge etter.

Det er ikke bare i København at innsatte med utenlandsk bakgrunn er i flertall. Det gjelder hele Danmark. Til sammenlikning utgjør innvandrer kun 13,3 prosent av den danske befolkningen.

Danmarks justisminister Nick Hækkerup sier at det er en skremmende utvikling, at over halvparten av fangene i Danmark innvandrere, eller etterkommere av innvandrere.