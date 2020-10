annonse

President Donald Trump har testet positivt for coronaviruset og må i karantene. Det er bare trettito dager igjen til valget 3. november. Hva blir konsekvensene?

Foreløpig er Trump asymptomatisk, og det kan også fortsette. I så fall må han «bare» i karantene i ca. ti dager. Men han kan også bli syk, endog alvorlig syk. Konsekvensene for valget vil åpenbart avhenge av hvor alvorlige symptomer Trump får. Hans alder og vekt øker risikoen for alvorlige komplikasjoner.

At han nå ikke kan holde folkemøter i viktige vippestater, er en åpenbart ulempe. For det er energi og entusiasme som har preget dem. De har også nådd ut til millioner av seere gjennom YouTube. Heller ikke den planlagte andre debatten med Joe Biden den 15. oktober kommer det vel nå til å bli noe av. Med tanke på at Trump ikke utnyttet den første debatten til sin fordel, er det også negativt sett opp mot å overtale velgere.

Trump har også vært den sterke, offensive av de to kandidatene. Han har tonet ned farene ved coronaviruset og tatt til orde for å gjenåpne samfunnet. Spørsmålet er om hans diagnose nå vil påvirke folks syn (persepsjon) på ham. Vil han fremstå som mer sårbar og mindre som en «commander-in-chief»?

Men nettopp denne sårbarheten, kan muligens også slå ut motsatt hos en del velgere. Trumps pågående og selvhevdende stil har provosert mange, kan han nå fremstå som mer menneskelig? Vil han muligens få sympati fra folk som tidligere ikke kunne tenke seg å stemme på ham? Til dette vil det også spille inn hvordan mediene og hans politiske motstandere oppfører seg.

Hvor langt kommer MSM til å gå i å kritisere Trump for nærmest å ha vært «dum» som har møtt så mange mennesker og holdt sine folkemøter. Kommere de til å gå så langt at det inntreffer en motreaksjon og Trump får sympati? Og hvor mye oppmerksomhet blir det igjen til Joe Biden når mest sannsynlig pressene kommer til å rapporterer om utviklingen i Trumps helsetilstand på døgnkontinuerlig basis. Vil oppmerksomheten Trump får i seg selv gi ham en positiv effekt i oppslutning eller vil det virke negativt fordi oppmerksomheten nettopp dreier seg om at han er syk?

Det er kort sagt en rekke variabler som vil påvirke hvordan dette slår ut på valget 3. november. Og det er ikke bare for Trump-kampanjen at de nå må tenke nytt. Også Joe Biden og hans folk må tenke meget nøye gjennom hvordan de skal tilpasse seg denne siste utviklingen.

Det vi kan si, er at Trumps testresultat kommer til å ha avgjørende innvirkning på resultat 3. november. Men det vi ennå ikke kan si, er i hvilken retning.