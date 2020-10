annonse

Extinction Rebellion hevder at sivil ulydighet fungerer.

– Etter aksjonene våre på mandag kalte Høyres miljøpolitiske talsmann Stefan Heggelund oss i Extinction Rebellion (XR) for «bortskjemte pøbler» og «yrkesdemonstranter» som «ødelegger for klimasaken». Han bommet på alle punkter, skriver aktivistene Anders Stai Fougner og Martin Tvedten i Vårt Land.

De sier at Extinction Rebellion er helt vanlige folk, og at to av de 53 som ble arrestert var studenten Jenny (20) og den tidligere lektoren Unni (71). De lot seg arrestere for første gang, og satt i tolv timer på glattcelle. Så fikk begge 20.400 kroner i bot.

– Hva er bortskjemt med det?

Extinction Rebellion har en bøtekasse, og tar imot donasjoner. Men bøtekassen er ikke stor nok til å dekke den millionen de fikk etter forrige aksjon.

– Og hva mener Heggelund med at vi er yrkesdemonstranter? Det minner om påstandene Donald Trump og hans folk retter mot demonstranter de ikke liker, nemlig at de i hemmelighet er betalt av den progressive, jødiske milliardæren George Soros. Det er farlig retorikk.

Aktivistene sier at de er helt vanlige folk – som brenner for å redde en brennende verden. De mener at oljen dreper. Den dreper uskyldige mennesker i fattige deler av verden i dag, og den dreper uskyldige mennesker i fremtiden.

– Vi er ute i gatene fordi politikere som Stefan Heggelund har sviktet det viktigste punktet i kontrakten politikerne skriver under på når vi vanlige borgere gir fra oss makten til dem: at de skal holde oss trygge, skriver Fougner og Tvedten, og legger til:

– Når politikere som Stefan Heggelund ikke lytter til hva klimaforskerne sier – at verdenssamfunnet etter hvert kommer til å kollapse dersom vi ikke handler radikalt, nå – da er den kontrakten brutt. Det gjør sivil ulydighet til et 100 prosent legitimt virkemiddel.