Smitte-hopp i den russiske hovedstaden.

I Moskva har borgermester Sergej Sobjanin pålagt bedrifter å la tretti prosent av arbeidsstokken jobbe hjemmefra i perioden 5. til 28. oktober.

Bare helsepersonell, forsvarspersonell og ansatte i atomenergibyrået Rosatom og romfartsbyrået Roskosmos er unntatt fra reglene.

Samtidig får elever i Moskva skolefri fra 5. til 18. oktober.

Dette skjer etter at påviste tilfeller av COVID-19 tok seg kraftig opp i september – en utvikling som Sobjanin selv kaller «veldig farlig».

Etter at Moskva opphevet et syttidagers portforbud 9. juni, sank påvist smitte taktfast fra over 8.000 tilfeller pr. dag til under 5.000 medio august.

Nå er smitten tilbake på nivåene som var under portforbudet. Lørdag 3. oktober ble det alene meldt om 9.859 nye tilfeller av COVID-19, smitten for forårsakes av viruset SARS-CoV-2.

3. oktober har Russland over 1,2 millioner påviste tilfeller av COVID-19, hvorav 300.000 i Moskva. Landets offisielle dødstall er 21.251 personer.

I alt har landet utført 47,2 millioner COVID-19-tester etter at pandemien brøt ut. Dette viser data fra regjeringsnettstedet СтопКоронавирус.рф.