Bestrider Trumps lege.

Tidligere i dag uttalte Sean P. Conley, som er president Donalds Trumps lege, at Trump har det «veldig bra», herunder kun mild hoste, tett nese og slitenhet.

– Vi har undersøkt hans funksjoner når det kommer til hjerte, nyre og lever. Alle disse normale. Presidenten får heller ikke oksygentilførsel, sa Conley.

Opplysningene bestrides imidlertid av anonyme kilder som den Trump-kritiske avisen The New York Times har hatt i tale. De to kildene ble angivelig intervjuet uavhengig av hverandre.

Kildene, som ifølge NTBs opplysninger skal «være tett på» Det hvite hus, hevder at Trump hadde pustebesvær fredag.

Dette skal ha utløst presidentens hasteoverføring til militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center i Maryland.

Nyhetsbyrået AP skal ha fått samme opplysninger bekreftet fra en ikke navngitt informant.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020