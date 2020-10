annonse

En medarbeider i den fundamentalistiske organisasjonen Islam Net, Vegar Jørgenstuen, mener at SIANs holdninger tilhører folk som Anders Behring Breivik og Phillip Manshaus.

– For disse er de siste som bør snakke hva muslimers tro angår. De har ingen islamsk studie å støtte seg på, og er følgelig ikke kvalifiserte til å fremme en gyldig tolkning, skriver han i Utrop, og legger til:

– Det finnes en gruppe av dem som – av sitt eget hat mot muslimer – feiltolker religionen med vilje for å påvirke samfunnet i retning motstand mot muslimer.

Jørgenstuen har skrevet 8 artikler i Utrop allerede, og han oppgis å være tilknyttet Islam Net.

Jørgenstuen sier at SIAN er ikke verdt å bli nevnt med navn, man han beskriver dem. Han sier at de står for en kollektiv misforståelse, basert på fraværende eller tvilsomme kilder, og det gjør at de hater islam uten grunn.

– Som mange av oss kanskje har fått med seg, har det vært en del oppmerksomhet rundt noen som ikke er verdig den oppmerksomheten den siste tiden, og da snakker jeg om enkelte høyreekstremister som gjør alt de makter for å skape hat mot muslimer basert på deres egen tolkning av islam, skriver konvertitten, og kaller ytringsfrihet latterlig:

– Det er latterlig at en gruppe mennesker skal få lov til fritt å stå på scenen og rope ut om hvor «farlige» en bestemt folkegruppe er basert på deres egen forståelse av denne folkegruppens religiøse kilder.

Medarbeideren i Islam Net skriver videre at SIAN ikke kan tolke sitater uten kunnskap om kildens originale språk, dernest er det vanskeligheter med å oversette disse tekstene i henhold til den riktige tolkningen, og den historiske konteksten til tekstene, samt bakgrunnen til personene disse tekstene omhandler og hva slags situasjon disse personene var i akkurat da hendelsen som tekstene beskriver skjedde.

– Videre kritiserer de muslimer for å ikke kunne svare på enkelte emner innenfor islamsk tro og praksis som de blir spurt om. Dette er dog helt riktig av muslimer å gjøre, man skal ikke svare på det man ikke vet noe om, sier konvertitten, og lurer på om han skal le eller gråte:

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg hører hvordan min egen religion bli offentlig mistolket og deretter beskrevet som «det jeg tror på». Jeg vil le fordi jeg blir fortalt om en helt annen trosoppfatning enn min egen og jeg vil gråte fordi det finnes folk som eier så lite forståelse at de sluker disse løgnene og deretter går rundt og har fordommer og hat mot muslimer på grunn av rene misoppfatninger.